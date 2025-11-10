Pět škrtů v nominaci kvůli zranění, tým opouští Šulc či Černý. Kdo je nahradí?
Z nominace české fotbalové reprezentace na listopadové zápasy se San Marinem a Gibraltarem vypadli zranění Václav Jemelka, Pavel Šulc, Václav Černý, Vasil Kušej a David Zima. Dočasný trenér národního týmu Jaroslav Köstl dodatečně povolal nováčky obránce Štěpána Chaloupka a záložníky Tomáše Ladru s Kryštofem Daňkem a také brankáře Jakuba Markoviče. Vedení reprezentace o tom informovalo na webu FAČR.
„Museli jsme udělat několik změn, zejména ze zdravotních důvodů. Jak jsme avizovali dříve, brankáře doplní Jakub Markovič. Štěpán Chaloupek, Tomáš Ladra a Kryštof Daněk si nominaci zasloužili svými aktuálními výkony na klubové úrovni,“ uvedl Köstl.
Reprezentace při listopadovém srazu zakončí letošní rok. Nejprve ve čtvrtek nastoupí v Karviné k přípravnému duelu se San Marinem a o čtyři dny později přivítá v Olomouci v závěrečném utkání skupiny kvalifikace mistrovství světa Gibraltar.
Köstl už v pátek při tiskové konferenci avizoval, že v původní nominaci doplní dva gólmany Martina Jedličku s Matějem Kovářem o třetího gólmana. Šanci dostal slávista Jakub Markovič, který přitom v neděli v ligovém šlágru v Plzni nechytal a místo něj se mezi tyče vrátil Jindřich Staněk. Čtyřiadvacetiletý gólman už jednou v reprezentačním „áčku“ byl, start si však dosud nepřipsal.
Další tři dodatečně nominovaní jsou úplnými nováčky. Osmadvacetiletý ofenzivní univerzál Ladra odehrál povedený zápas za Plzeň v neděli, kdy při porážce 3:5 od Slavie zaznamenal gól a asistenci.
Šulc nehrál ani proti PSG
Ve šlágru 15. ligového kola na západě Čech se prosadil i dvaadvacetiletý stoper Chaloupek, který v poslední době pravidelně nastupuje v základní sestavě Pražanů. Köstl dal šanci i ofenzivnímu univerzálovi Daňkovi, dvaadvacetiletý záložník patří do zahajovací jedenáctky LASK Linec.
Šulc kvůli svalovému zranění chyběl v sestavě Lyonu už v nedělním utkání francouzské ligy proti Paris St. Germain, Jemelka zase scházel Plzni proti Slavii. Pražané Kušej se Zimou i Černý z Besiktase Istanbul o víkendu nastoupili, ale reprezentaci nakonec k dispozici nebudou.
Dosavadní asistent Köstl se národního mužstva dočasně ujal poté, co vedení FAČR po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech odvolalo hlavního trenéra Ivana Haška a jeho spolupracovníka Jaroslava Veselého.
Vedení asociace hledá nového hlavního kouče, poohlíží se primárně v zahraničí. Kdo bude na lavičce v březnovém play off o postup na světový šampionát, které má český výběr prakticky jisté, zatím není jasné.
Národní mužstvo ještě nezískalo definitivu druhého místa v kvalifikační skupině, třetí Faerské ostrovy ztrácejí kolo před koncem pouze bod. Český celek nicméně díky loňskému vítězství ve skupině Ligy národů měl účast v baráži téměř jistou už před kvalifikací. V listopadu bude hrát o to, aby udržel druhý koš pro los play off a tím i výhodu domácího prostředí v semifinále.
Národní celek se sešel dnes kolem poledne tradičně v Praze, kde se bude chystat do úterního odjezdu do Ostravy. Ve středu si vyzkouší stadion v Karviné, kde nastoupí ve čtvrtek proti San Marinu. V sobotu se pak tým přesune do Olomouce.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0