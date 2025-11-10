Čupr o stadionu Sparty, nulových vztazích se Slavií a miliardářích ve fotbale
Sparta je po květnové valné hromadě FAČR v nové, horší situaci. Alespoň co se týče politického vlivu na dění ve fotbalové asociaci. Stále však zůstává jedním z nejsilnějších hráčů českého fotbalu. O jejím postavení, stadionu na Strahově, čerstvých miliardářích ve fotbale a dalších projektech v rozhovoru pro Hospodářské noviny hovořil František Čupr, výkonný místopředseda představenstva klubu.
O chystaném stadionu Sparty na Strahově
„Aktuálně komunikujeme s potenciálními architekty, velkými studii ze světa, která mají v této oblasti zkušenosti. Ve světě už se příliš nestaví stadiony pro 30 tisíc, ale spíše pro 80. Takže hledáme inspiraci, kde se dá. Pracujeme na tom se všemi příslušnými úřady. Komunikujeme s magistrátem, intenzivně jsme se podíleli na dopravní studii, která řeší dopravní propustnost a dostupnost, vznik tramvajové smyčky. Na naše poměry se bavíme stále o velkém stadionu, takže je třeba řešit důkladně i jeho vliv na okolní dopravu. Stále pracujeme s cenou čtyř až pěti miliard korun a 35 tisíci sedícími diváky. Nejsme tak daleko, abychom měli jasnou představu, jak bude stadion vypadat.“
O novém vedení FAČR
„Bohužel máme několik měsíců po volbách a o žádné propracované koncepci jsme dosud neslyšeli. Neustále se řeší, kdo bude technický ředitel FAČR, který by měl na starosti sportovní koncepci, od mládežnických týmů až po dospělý fotbal, řešil, jak se mají vzdělávat trenéři. Bodů k řešení je mnoho. Právě tento člověk by měl být nositelem vize, kterou bude schopen implementovat bez ohledu na to, kdo je předseda či místopředseda FAČR. Já jsem zatím žádnou vizi rozvoje celého českého fotbalu z úst vedení FAČR neslyšel. Stále jsme ve spirále, že se dávají výpovědi těm, kteří tam byli, a přivádí se noví zaměstnanci. Řešíme personálie, ale nikoliv podstatu. Tedy fotbal. Vůbec mě neuspokojila argumentace kolem odvolání Ivana Haška z funkce trenéra reprezentace. Čekal bych nějaký jasný postoj, co od nového trenéra očekáváme, co má umět, jak má reprezentace hrát, na co se má dlouhodobě zaměřit. Místo toho přišlo odůvodnění, že nový trenér má za úkol nás dostat do baráže o mistrovství světa.“
O současném vztahu Sparty a Slavie ve světle kauzy s deníkem Sport
„Vztahy jsou teď opravdu na bodu mrazu. V principu spolu nekomunikujeme, ačkoliv to není tak dávno, když jsme úzce spolupracovali třeba v otázce televizních a marketingových práv v rámci LFA. Teď se ale nebavíme ani o českém, ani o ligovém fotbalu. Nebavíme se vůbec. Co se týče kauzy Deníku Sport a třech klubů, které si na práci novinářů stěžují, já bych to skutečně nechal na nich. Není to naše kauza. Dlouhodobě odmítám, že deník Sport dlouhodobě straní Spartě. A řekl jsem to i Jaroslavu Tvrdíkovi. Útoky některých lidí, že Deník Sport je marketingovým oddělením Sparty, byly vážně za hranou. Zvažovali jsme právní kroky. My s Deníkem Sport nemáme kromě běžné interakce, kterou mají shodně i ostatní ligové kluby, žádné spojení."
O ekonomických výsledcích Sparty za loňský rok
„Předběžně mohu říct, že máme za sebou výnosově mimořádně úspěšný rok. Byla to sezona s Ligou mistrů a některými zajímavými přestupy. Ale není daleko od té sezony předcházející, kdy byla jen Evropská liga, kde jsme ale dokázali zajímavě postupovat i na jaře. Výsledek je takový, že v posledních dvou letech se nám daří končit v černých číslech. Což je skvělé, protože historicky se klub musel opravdu výrazně dotovat. Dnes klub nepotřebuje finanční podporu skupiny Daniela Křetínského a já doufám, že nám to ještě dlouho vydrží. Rozpočet klubu je přibližně jedna miliarda, v předchozí sezoně jsme byli někde okolo 1,2 miliardy. Jsme na násobcích toho, kde jsme byli dříve. Zdvojnásobili jsme počet partnerů, příjmy z reklam a sponzoringu. Když jsem do Sparty před sedmi lety přicházel, byl příjem z ticketingu 30 milionů. V posledních dvou letech je to přes 200 milionů. Dostáváme víc peněz z LFA, z televizních práv. Ale kdybychom nehráli poháry a nedotáhli transfery, pak by bylo těžké černé nuly dosáhnout.“
O novém areálu na Proseku se školou
„Chceme posilovat ve sportovní infrastruktuře i jinde než na Strahově. Koupili jsme sportovní areál na Proseku. Dnes nám tam hraje áčko žen. Do budoucna bychom tam chtěli mít dívčí akademie, protože v této oblasti také rosteme. Zde je patrné, že klub nevnímáme jen jako nástroj na generování peněz, ale i jako významný společenský nástroj. Chceme zajistit adekvátní podmínky i pro naší chlapeckou mládežnickou akademii, pro vzdělávání. V rámci Proseku tedy vytváříme velký nový areál, kde vzniknou nové tribuny, tréninková hřiště, internát s učebnami, střední škola. Bavíme se zde o stovkách milionů korun. A ano, věříme, že zde budeme výrazně rychlejší než na Strahově. I díky tomu, že pro městské části jsou to významné projekty, které velmi podporují. Ale v plánu máme ještě další areál, kde bychom chtěli stavět stadion pro druhou ligu, tedy pro naše béčko. Víte, že aktuálně hrajeme na Žižkově a Viktorka má sama problém se stadionem, takže to musíme řešit. Nechci být zatím příliš konkrétní, ale mělo by to být v Krči.“
O miliardářích ve fotbale
„Fotbal potřebuje peníze, takže je to dobře. Ale zatím vidím zejména jeden efekt – transferovou inflaci. To, co se v ČR teď děje, neodpovídá realitě. Vytvořili jsme si z hlediska transferových cen hráčů vlastní bublinu. A v momentě, kdy jsem schopný koupit v zahraničí stejnou kvalitu za třetinovou cenu, tak proč to neudělat. Chápu, že dáte určitou prémii za českého kluka, který už českou ligu hrál, má určitou zkušenost a kvalitu. Ale pokud je to najednou trojnásobek i čtyřnásobek hodnoty hráče, pak je to úplný nesmysl. A neděje se to zdaleka jen u hráčů, ale i u exekutivních pozic, vidíme pohyby mezi sportovními řediteli, mezi videoanalytiky, data analytiky. Ta inflační spirála je nebezpečná, začíná to být trochu letadlo a já jsem zvědav, kdo to zaplatí jako poslední. My se toho účastnit nechceme. Nemyslím, že někdo do toho šel skutečně s tím, že na fotbalovém klubu chce vydělat. Čísla všichni známe.“