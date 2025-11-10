Předplatné

Komise rozhodla: sudí Beneš správně uznal čtvrtý gól Slavie, o ofsajd nešlo

Video placeholder
SESTŘIH: Plzeň - Slavia 3:5. Šlágr plný emocí a gólů! Zářil Chorý, Pražané jdou na první místo • Zdroj: isport.cz
Slavia vyhrála v Plzni 5:3
Slavia vyhrála v Plzni 5:3
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík s trenérem Jindřichem Trpišovským po výhře v Plzni
Trenér Plzně Martin Hyský
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu v Plzni
Christos Zafeiris vstřelil pátý gól Slavie v Plzni
37
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Sudí Jan Beneš ve šlágru 15. kola fotbalové ligy Plzeň - Slavia správně uznal čtvrtý gól Pražanů, skórující Tomáš Chorý nebyl před střelou v ofsajdu o 18 centimetrů. K jeho hraničnímu postavení při předchozím nákopu brankáře Jindřicha Staňka se videorozhodčí nemohl vrátit, protože se nejednalo o stejnou útočnou akci. Komise rozhodčích to uvedla v komuniké.

Chorý vstřelil svůj druhý gól v utkání ve 49. minutě, kdy dorazil střelu Christose Zafeirise. Domácím se nelíbilo jeho postavení při nákopu Slavie na útočnou polovinu, po němž Západočeši získali míč a následně o něj zase přišli. Nešlo tak o jednu souvislou akci a videorozhodčí nemohl zasáhnout, i tak podle komise posoudili rozhodčí vše správně.

„Hráč hostujícího družstva č. 25 (Chorý) nebyl v ofsajdu o 18 cm (těsně před gólovou střelou) a v rámci souvislé útočné akce k žádnému přestupku útočícího družstva nedošlo,“ stojí v komuniké.

Nechyboval ani sudí Ondřej Pechanec v utkání Hradec Králové - Slovácko, kdy za stavu 2:0 pro domácí nenařídil penaltu po souboji Jakuba Kučery s unikajícím Milanem Petrželou. Východočeši nakonec zvítězili 4:0. „V souboji o míč došlo ke kontaktu hráče domácího družstva č. 28 (Kučera) s hráčem hostujícího družstva č. 11 (Petržela), ale o přestupek se nejednalo,“ uvedl komise.

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec Králové - Slovácko 4:0. Východočeši popáté za sebou bodovali, dvakrát skóroval Slončík • isportTV

Rozhodčí správně posoudili i sporné situace v utkáních Liberec - Karviná (6:0) a Ostrava - Jablonec (0:1). Slovan se ujal vedení v deváté minutě díky Raimondsu Krollisovi, po jehož hlavičce a odrazu od tyče překročil míč celým objemem brankovou čáru. V Ostravě sudí Karel Rouček ocenil ostrý zákrok jabloneckého Lamina Jawa žlutou kartou.

„Ve 41. minutě utkání rozhodčí správně udělil žlutou kartu hráči hostujícího družstva č. 44 (Jawo). V souboji o míč hráč hostujícího družstva nejprve zasáhl míč, následně však podrážkou šlápl skluzujícímu soupeři na holeň. Tento zákrok je posuzován stejně jako například šlápnutí na nárt, jelikož hráč domácího družstva č. 37 (Matěj Chaluš) se v souboji o míč dostal skluzem oběma nohama pod hráče hostujícího družstva,“ vysvětlila komise, proč nesáhl Rouček k přísnějšímu trestu.

Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho ligového kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů