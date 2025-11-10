Komise rozhodla: sudí Beneš správně uznal čtvrtý gól Slavie, o ofsajd nešlo
Sudí Jan Beneš ve šlágru 15. kola fotbalové ligy Plzeň - Slavia správně uznal čtvrtý gól Pražanů, skórující Tomáš Chorý nebyl před střelou v ofsajdu o 18 centimetrů. K jeho hraničnímu postavení při předchozím nákopu brankáře Jindřicha Staňka se videorozhodčí nemohl vrátit, protože se nejednalo o stejnou útočnou akci. Komise rozhodčích to uvedla v komuniké.
Chorý vstřelil svůj druhý gól v utkání ve 49. minutě, kdy dorazil střelu Christose Zafeirise. Domácím se nelíbilo jeho postavení při nákopu Slavie na útočnou polovinu, po němž Západočeši získali míč a následně o něj zase přišli. Nešlo tak o jednu souvislou akci a videorozhodčí nemohl zasáhnout, i tak podle komise posoudili rozhodčí vše správně.
„Hráč hostujícího družstva č. 25 (Chorý) nebyl v ofsajdu o 18 cm (těsně před gólovou střelou) a v rámci souvislé útočné akce k žádnému přestupku útočícího družstva nedošlo,“ stojí v komuniké.
Nechyboval ani sudí Ondřej Pechanec v utkání Hradec Králové - Slovácko, kdy za stavu 2:0 pro domácí nenařídil penaltu po souboji Jakuba Kučery s unikajícím Milanem Petrželou. Východočeši nakonec zvítězili 4:0. „V souboji o míč došlo ke kontaktu hráče domácího družstva č. 28 (Kučera) s hráčem hostujícího družstva č. 11 (Petržela), ale o přestupek se nejednalo,“ uvedl komise.
Rozhodčí správně posoudili i sporné situace v utkáních Liberec - Karviná (6:0) a Ostrava - Jablonec (0:1). Slovan se ujal vedení v deváté minutě díky Raimondsu Krollisovi, po jehož hlavičce a odrazu od tyče překročil míč celým objemem brankovou čáru. V Ostravě sudí Karel Rouček ocenil ostrý zákrok jabloneckého Lamina Jawa žlutou kartou.
„Ve 41. minutě utkání rozhodčí správně udělil žlutou kartu hráči hostujícího družstva č. 44 (Jawo). V souboji o míč hráč hostujícího družstva nejprve zasáhl míč, následně však podrážkou šlápl skluzujícímu soupeři na holeň. Tento zákrok je posuzován stejně jako například šlápnutí na nárt, jelikož hráč domácího družstva č. 37 (Matěj Chaluš) se v souboji o míč dostal skluzem oběma nohama pod hráče hostujícího družstva,“ vysvětlila komise, proč nesáhl Rouček k přísnějšímu trestu.
Podle schváleného manuálu se komise vyjadřuje vždy ke čtyřem situacím z jednoho ligového kola, které vyberou média. Další momenty veřejně nekomentuje a vyhodnocuje si je interně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu