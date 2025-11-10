Krejčí vyměnil fotbal za šipky, fandil Sedláčkovi. Ten otočil duel na prestižním turnaji
Šipky se z hospodské zábavy mění ve sport, který neustále roste na popularitě. A proto si příležitost vidět Luka Littlera a spol. nenechal ujít ani Ladislav Krejčí. Stoper Wolverhamptonu, kde se prestižní turnaj Grand Slam of Darts koná, zdravil při nástupu nejlepšího českého šipkaře Karla Sedláčka a přinesl mu štěstí.
Za nástupové písně The Final Countdown vyšel „Zlej Kája“ uličkou mezi fanoušky. Když se na chvíli na straně zastavil, vykoukla na fanoušky známá tvář. V dresu českého šipkaře si užíval večer obránce Wolves Ladislav Krejčí. Čeští reprezentanti z odlišných odvětví si podali ruce a Sedláček šel do zápasu, který musel vyhrát, aby si udržel naději na postup ze skupiny.
V klíčovém duelu se trápil. První trojnásobek trefil až osmou šipkou, ztratil podání a poté co jeho soupeř Daryl Gurney trefil maximum (180), prohrával 0:2 na legy. Jednačtyřicetiletý rodák z Červeného Kostelce pak ale ovádl čtyři legy v řadě a otočil zápas na svou stranu. Přestože se s úspěšností 23 % trápil při zavírání, nakonec vedení uhlídal a zvítězil 5:3. Pomohla mu k tomu i tři maxima.
Vítězstvím nad Severním Irem si dal Sedláček šanci na postup ze skupiny E. O něj si zahraje zítra ve 21.40 proti Connoru Scuttovi. „Zlej Kája“ musel zvítězit, protože podlehl v úvodním duelu Littlerovi. Osmnáctiletý mistr světa dovolil Čechovi jediný leg.
Aktuálně jediný český držitel profesionální karty PDC na Grand Slamu debutuje. Jeden z turnajů kategorie major, který se tradičně koná ve Wolverhamptonu, má dotaci 650 tisíc liber (12,4 milionu korun). Vítěz si přijde na 150 tisíc liber (4,15 milionu korun).
Uvidíme, zda mu znovu přinese štěstí Krejčí. Během reprezentační přestávky dostal od Jaroslava Köstla volno kvůli žlutým kartám.
Grand Slam skupina E
|#
|Hráč
|Z
|V
|P
|Legy
|Body
|1.
|Littler L.
|2
|2
|0
|10:4
|4
|2.
|Scutt C.
|2
|1
|1
|8:9
|2
|3.
|Sedláček K.
|2
|1
|1
|6:8
|2
|4.
|Gurney D.
|2
|0
|2
|7:10
|0