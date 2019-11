Messi, Guardiola, Alba nebo Piqué. To jsou jen některé z hvězd, které vyprodukovala prestižní fotbalová akademie v Barceloně La Masia. Proč by její prémiový absolvent Messi v osmdesátých letech neuspěl? A proč je podle Guardioly La Masia jednou z nejlepších investic Barcelony?

La Masia poprvé otevřela své brány už v roce 1979. Původně šlo o starý statek sloužící jako ubytovací zařízení pro hráče, kteří bydleli mimo Barcelonu. Za čtyřicet let své existence však zařízení pro mladé talenty prošlo velkou proměnou. Dnes je hlavním centrem akademie moderní pětipodlažní budova, která se nachází asi tři kilometry východně od Camp Nou.

U zrodu barcelonské akademie s moderními přístupy, které se zde dodnes využívají, stál legendární nizozemský trenér Johan Cruyff. Při svém nástupu v roce 1988 si Cruyff stanovil jasný cíl – změnit fungování klubu. Nejprve zavedl novou herní formaci 3-4-3 a poté se rozhodl i pro zásadní obměnu kádru. Jenže tu byl problém.

V Cruyffově týmu chyběli techničtí hráči, kteří by byli schopni hrát fotbal nejen nohama, ale zvádat ho i myšlenkově. Bylo tak potřeba zřídit výrobní linku produkující technicky zdatné fotbalisty, kteří byli v týmu Barcelony nedostatkovým zbožím. Cruyff měl jasno. Stejně jako celý klub musí projít kompletní proměnou i La Masia.

Před změnami, které v Cruyff provedl, byli hráči do dospělého týmu vybíráni především na základě jejich postavy. Ten, kdo nedosahoval výšky alespoň 180 centimetrů, byl už předem odsouzen k neúspěchu.

„Pro Johana nebylo tak důležité, zda-li se hráči dokážou prosadit ve vzduchu. Kladl důraz především na rychlost a to, aby se snažili jít s míčem kupředu. Dobře věděl, jaké kluky potřebuje, a neměl problém vybírat mezi těmi, kteří byli drobní nebo mladší,“ vzpomíná Albert Ferrer, bývalý fotbalista a Cruyffův odchovanec.

Podle přání nizozemského trenéra začal každý tým Barcelony od šestiletých dětí až po Barcelonu B kopírovat systém a styl hry prvního týmu. Důraz byl kladen především na techniku a kontrolu míče. Práce s balonem se stala součástí každého tréninku, včetně kondičních cvičení. Všichni tak bezpečně znali svůj styl i ideologii. La Masia se stala synonymem technicky dokonalé hry.

Doby největší slávy

První vlna absolventů barcelonské akademie vyškolená podle principů zavedených Cruyffem přinesla katalánskému klubu očekávaný úspěch. Díky místním odchovancům, jako byl Pep Guardiola, Luis Milla, Guillermo Amor, Sergi Barjuan a Ivan de la Pena, se podařilo vytvořit hvězdný tým, který během devadesátých let vyhrál šest titulů v La lize a slavil úspěchy i na evropské scéně.

Od té doby La Masia vyprodukovala nespočet fotbalových hvězd. Například v roce 2010 byli všichni tři kandidáti na Zlatý míč absolventy této školy - Lionel Messi, Xavi a Iniesta patří vůbec k tomu nejlepšímu, co proslulá akademie kdy vychovala.

V roce 2012 v zápasu proti Levante zase nastoupil tým Barcelony sestavený pouze z jejích bývalých svěřenců, a to včetně trenéra Pepa Guardioly. Mezi další velké chlouby místní fotbalové školy patří takové hvězdy jako je Fabregas, Xavi, Pedro, Alba a samozřejmě také Messi.

Barcelona před lety spatřila v argentinském hráči velký potenciál, a proto přesvědčila jeho rodiče, aby se ve třinácti letech mladý talent přestěhoval z Jižní Ameriky do Španělska. Messiho rodiče souhlasili, avšak pod podmínkou, že budou zaplaceny výdaje na léčbu spojenou s chlapcovým nedostatkem růstového hormonu.

Messi nakonec dorostl do výšky metr sedmdesát. Ačkoli by se kvůli tomu v 80. letech stal jen stěží součástí A týmu, v dnešní době je pětinásobný držitel zlatého míče považován za jednoho z nejlepších fotbalistů světa i celé historie.

Nejlevnější investice

V současnosti není La Masia jen domovem fotbalových talentů. Vyrůstá tu také mladá generace basketbalistů, hokejistů, futsalistů nebo házenkářů. Momentálně tu žije zhruba 80 chlapců a dívek, celkově se však zařízení stará o celkem 650 svěřenců.

Děti dostávají stipendia, díky čemuž nemusí jejich rodiny za pobyt platit. Klub se stará o všechno. Poskytuje jim stravování, učitele, učební materiály a také jim vyplácí minimální mzdu. Je jim poskytnuto i akademické vzdělání, za kterým dojíždí mimo areál.

„La Masia je pro klub životně důležitá. Je to ta nejlevnější dlouhodobá investice, kterou může Barca v budoucnu jen vydělat. Messi, Puyol, Xavi nebo Iniesta stáli klub jen zlomek toho, co stojí nákup nových hráčů,“ zdůrazňuje její význam Pep Guardiola. „Já osobně jsem sem přišel ve třinácti. Akademie mi pomohla vyrůst, mám na svůj pobyt tady skvělé vzpomínky,“ dodává současný trenér Menchesteru City.

Jaké je hlavní tajemství úspěchu barcelonské akademie, která za svou čtyřicetiletou existenci zvládla vyprodukovat fotbalové hvězdy světového formátu? Podle manažera akademie Juanja Lunquea za to mohou především hodnoty, které se snaží u svých hráčů budovat. „Pokora, úcta, týmová práce, ambice a úsilí, to je to nejdůležitější, co se snažíme v našich hráčích pěstovat. Pokoru považujeme za naprostou prioritu,“ zakončuje Lunque.