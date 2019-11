Zázračné dítě Xavi Simons šokoval Barcelonu. Jak se mu daří na Instagramu?

Jméno Xavi je mezi fotbalovými fanoušky dobře známé. Poté co legendární barcelonský záložník Xavi Hernandezdo odešel do sportovního důchodu se zdá, že štafetu po něm převezme další nositel tohoto jména. Nizozemec Xavi Simons ve svých šestnácti letech trénuje s A týmem PSG a fotbalový experti mu věští velkou budoucnost.

Hraje za jeden z největších fotbalových klubů na světě, je čtyřnásobným držitelem Zlatého míče v mládežnické kategorii, uzavřel sponzorskou smlouvu s Nike a na Instagramu ho sleduje přes dva miliony uživatelů. To jsou jen některé z úspěchů teprve šestnáctiletého nizozemského zázraku Xaviho Simonse.

Xavi se narodil v roce 2003 v Amsterodamu do rodiny bývalého profesionálního fotbalisty a nynějšího trenéra mládeže Regillia Simonse. Když rodiče přemýšleli nad jménem pro svého syna, měli ihned jasno. Pojmenují ho po slavném záložníkovi FC Barcelona a otcově velkém vzoru Xavim Hernandezdovi.

Pro nikoho tak zřejmě není překvapením, že hoch s fotbalovým jménem i geny začal hrát fotbal sotva se naučil chodit. Už jako malý vynikal nad ostatními a v sedmi letech nastoupil na prestižní fotbalovou akademii v Barceloně La Masía, kde hrál až do svých šestnácti let.

Trenéři FC Barcelona viděli v Xavim velký potenciál. Každá mládežnická skupina, kterou během svého působení v Barce vystřídal, slavila úspěch. Ačkoliv je fotbal týmová hra, Xavi tu byl hlavní hvězdou. Zaslouženě tak získal v mládežnické kategorii ocenění Nejcennějšího hráče a stal se čtyřnásobným držitelem Zlatého míče.

O to větší šok pro vedení i fanoušky přišel v červenci. Mladá naděje Katalánců oznámila, že bude svou fotbalovou kariéru dál rozvíjet v Paris St. Germain.

„Každý sní o tom, zahrát si s Messim, ale já si vybral jinou cestu. Rozhodl jsem se zkusit nové dobrodružství a myslím si, že to mému vývoji může pomoci,“ řekl Xavi, který hraje na pozici středního záložníka. V současné době Simons válí za skupinu do devatenácti let a příležitostně trénuje i s prvním týmem PSG.

Za rozhodnutím Xaviho stály nepochybně finanční důvody. Španělský klub nechce jít cestou přeplácení mladých hráčů. Zástupci Barcelony jsou přesvědčeni, že přemrštěné odměny by v akademii mohly způsobit rozkoly.

Této filozofie Barcelony zneužili Francouzi. Barcelona přislíbila svému odchovanci 200 tisíc euro ročně. Ačkoliv oficiálně není známo, kolik činila nabídka PSG, proslýchá se, že se částka se pohybovala okolo milionu euro.

Avšak až čas ukáže, zdali jsou tyto peníze dobře vynaloženou investicí. Nespočet mladých talentů se i navzdory tomu, že jim byla předpovídána velká budoucnost nedokázalo prosadit.

Pamatujete například na Freddyho Adu, kterému se svého času přezdívalo nový Pelé? Ačkoliv byl považován za velký talent americké i světové kopané, vysoká očekávání nikdy nedokázal naplnit. Podobný osud potkal také Johna Obi Mikela, o kterého se v jeho devatenácti letech přetahovala Chelsea s Manchesterem United. Nakonec však hráč skončil v čínské lize.

Ať už bude další osud nového Xaviho jakýkoli, je nesporné, že k hvězdné kariéře má směle našlápnuto. Kromě toho, že hraje za skupinu PSG do 19 let, občas trénuje už i s A týmem. Roste i jeho vliv na sociálních sítích.

Není tajemstvím, že prostřednictvím svých instagramových účtů si mnozí sportovci vydělají daleko více než sportovními smlouvami. Xaviho zatím sledují 2 miliony uživatelů. To je sice v porovnání s hvězdou PSG, Neymarem, který má 128 milionů sledujících, zatím neporovnatelné číslo, avšak nutno podotknout, že Xavimu je teprve 16 let. Zda jeho čísla na Instagramu, stejně jako kariéra, porostou nahoru, nejlépe ukáže až čas.