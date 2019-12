Pět mladých talentů, kteří zmizeli. Co dnes dělá Freddy Adu nebo Ødegaard?

Předpovídali jim velkou budoucnost a zářivou kariéru. Přehnaná očekávání jako by se jim však stala osudnými. Přečtěte si osudy pěti fotbalistů, jejichž kariéra se nevyvíjela podle předem nalajnovaných kolejí.

Freddy Adu V roce 2004 se stal nejmladším hráčem, který v historii Spojených států podepsal profesionální smlouvu. Bylo mu teprve čtrnáct let, když si odbyl svůj debut v první lize. Sotva dva týdny poté se mu dokonce podařilo v zápase skórovat. Ve čtrnácti letech! Talentovaný chlapec neunikl pozornosti skautů prestižních klubů a ve svých 19 letech přestoupil do Evropy. "Nového Pelého", jak mu bylo přezdíváno, v červenci 2007 za dva miliony dolarů koupila Benfica Lisabon. V Portugalsku však věci neplynuly tak, jak by měly, což byl jen začátek konce jeho hvězdné kariéry. Po půl roce putoval na hostování do Monaka, hrál za řecký Aris i turecký Rizespor. Nikde se však nedokázal prosadit. Pro Benficu bylo tak téměř vysvobozením, když se Adu po čtyřech letech vrátil do USA. I tady však sbírka klubů na jeho kontě rostla. Philadelphia, brazilská Bahía, Srbsko, Finsko, nižší zámořské soutěže, neúspěšný start v Nizozemsku nebo Norsku… Co je s ním teď? Třicetiletý hráč je v současné době bez angažmá. Na fotbal však nezanevřel. V USA se věnuje výuce malých dětí ve fotbalové akademii Next Level Soccer. Freddy Adu byl považován za velký talent. Aktuálně je trenérem mládeže. • Foto Profimedia

Martin Ødegaard Dvacetiletý Nor Martin Ødegaard byl považován za fotbalový supertalent. V patnácti letech se stal nejmladším hráčem i střelcem v historii nejvyšší norské ligy. Jen tři měsíce po svém debutu v nejvyšší soutěži přišla i pozvánka do norské reprezentace. Humbuk kolem Ødegaarda rychle upoutal pozornost velkých evropských klubů. O kreativního záložníka projevil zájem například Real Madrid, Bayern Mnichov, Liverpool nebo Manchester City. Přetahovaná skončila 15. ledna 2015, kdy mladík oblékl dres Bílého baletu. Jenže realita ve Španělsku nebyla pro norský talent tak růžová, jako vypadala na začátku. V květu 2015 se sice stal nejmladším hráčem, který kdy nastoupil za mužstvo A, ale tehdejšího trenéra Carla Ancelottima nepřesvědčil. Na svém kontě má tak do dnešního dne pouhé dva odehrané zápasy za první tým. V lednu 2017 odešel na hostování do Nizozemska, kde hrál nejprve za SC Heerenveen a poté přestoupil do Vitesse Arnhem. Letos v červenci zavítal opět do Španělska a v současné době hraje za Real Sociedad, který jej získal na roční výpůjčku. Co je s ním teď? Zdá se, že v Realu Sociedad se Ødegaardovi začalo blýskat na lepší časy. V žebříčku nejlepších hráčů španělské ligy se podle Whoscored nachází s vysokým průměrným hodnocením 7,75 na třetím místě za střelcem Karimem Benzemou z Realu a útočníkem Villarrealu Gerardem Morenem. Nora také zdobí průměr 3,5 klíčových přihrávek na utkání, 86% úspěšnost přihrávek a dvě ocenění pro hráče utkání. Uvidí se tak, co přinese konec sezóny a zdali mladá nizozemská naděje zamíří zpět do Realu Madrid. Obrovský talent Martin Ödegaard v duelu s Alavésem • Foto ČTK

Lars Ricken Lars Ricken se narodil v roce 1976 v Dortmundu. Není tak divu, že si talentovaný mladík velmi brzy našel cestu do tamního velkoklubu - Borussia Dordmund. Jako sedmnáctiletý poprvé debutoval za A tým. V následující sezoně se stal jeho stálou oporou a sehrál důležitou roli v titulech, které klub získal v letech 1995 a 1996 v Bundeslize. Až do roku 1997 bylo však pro řadu fotbalových fanoušků jméno Lars Ricken zatím stále neznáme. Definitivně se mladý hráč zapsal do povědomí veřejnosti v zápase Ligy mistrů, kde nastoupil jako náhradník v zápase proti Juventusu. Pouhých 16 sekund poté, co vyběhl na hřiště, poslal svým prvním dotykem do brány střelu a zajistil tak svému týmu jisté vítězství 3-1. Aniž by to mladý Němec v té době tušil, tento gól se stal vrcholem jeho kariéry. Slibně rozjetou dráhu mu zkřížila řada zranění. Ricken nedokázal naplnit očekávání fotbalové veřejnosti, která v něm viděla talent světové úrovně. V Borusii zůstal až do svého fotbalového důchodu v roce 2007. Co je s ním teď? I po ukončení své aktivní fotbalové kariéry zůstal Ricken věrný Dortmundu, kde aktuálně působí na pozici šéfa mládeže. Lars Ricken nazanevřel na Borussii ani po konci kariéry. • Foto Profimedia

Ravel Morrison Ravel Morrison patřil mezi výkvěty fotbalové akademie Manchesteru United. Očekávalo se tak, že se talentovaný mladík v budoucnu stane klíčovou oporou Red Devils. Chválou na konto mladého hráče nešetřil ani samotný Alex Fergusson, který o něm v jeho 14 letech prohlásil, že je nejlepším hráčem, kterého v tomto věku viděl. Kariéra anglického mladíka však ztroskotala na jeho přístupu a problémovém chování. Když mu bylo 17, stal se spolupachatelem loupežného přepadení a následně vyhrožoval svědkovi. Za napadení vlastní matky si Morrison vysloužil policejní napomenutí, a když jeho hádka s přítelkyní skončila rozmlácením jejího telefonu, seděl před soudem znovu. Ravel Morisson - nejtalentovanější mezi svými vrstevníky si tak připsal jen tři starty za A tým (všechny v Ligovém poháru), a to i přesto, že se i horší hráči, než byl on sám, dostali do kabiny mezi hvězdy jako byl Giggs nebo Ferdinand. V lednu 2012 Morisson kvůli svým problémům odešel z Manchesteru do druholigového West Hamu. Ferrgusson o přestupu tehdy prohlásil: "Je to výborný fotbalista se skvělými schopnostmi, ale musí se dostat z Manchesteru a začít nový život." Ale ani přestup nepomohl k tomu, aby Ravel dal svůj život do pořádku. Následovala štace po druholigových anglických klubech i přestup do italského Lazia. Za sebou má také angažmá ve švédském Östersunds, kde mu nebyla obnovena smlouva kvůli častým zraněním a přemrštěným platovým nárokům. Co je s ním teď? V současné době je šestadvacetiletý Ravel Morrison hráčem anglického Sheffield United, s kterým v červenci letošního roku podepsal jednoletou smlouvu. Mezi obdivovatele talentu Ravela Morrisona patřil i Alex Fergusson. • Foto profimedia.cz