REPORTÁŽ: Dopřejte si náruč prosluněných hor a s péčí komorníka. Děti vítány!

Co tu pípá? Příjemně rušivý zážitek ve mně vyvolávají noční rolby. V době, kdy se někdo nahoře rozhodl přikrýt kopce novou bílou radostí, mají rolbaři napilno nejen v pozdních nočních hodinách, ale znovu i brzy ráno - aby vše bylo co nejlépe připraveno na nový den plný zážitků.

Malý zimní svět s velkým srdcem

Pokud bych měla Turracher Höhe popsat několika slovy, jsou to právě tato.

Malý - dost malý na to, abych stihla za jeden den projezdit většinu ze 42 kilometrů sjezdovek a další dny již bez mapy a bloudění hltala požitky ze známých zatáček a sešupů. Dost rozmanitý na to, aby nuda neměla šanci a vždy bylo z čeho vybírat. Brzy dopoledne dát přednost sluncem zalitému „manchesteru“, odpoledne se přesunout třeba k oblíbenému Schafalmbahnu u červeno-černé. Mezitím oběd a Bombardino na kterékoliv z množství „Hütte“ na sjezdovkách.

Je to fuška, chvíli fotíme, ale ve skutečnosti chceme odpočívat • Foto archiv Magdalény Ondrášové

Svět - nemusí tu jít pouze o lyžování. Okořenila jsem svou dovolenou například o dosud nepoznaný zážitek. Výšlap ve sněžnicích na horskou chatu. V sedm ráno na snídani. Ale o tom později. V tomto světě je kromě sněžnic a lyžování také možné bruslení na ledovém plese s kulisou hor, které je v centru střediska. Nemusíte mít mnoho fantazie, abyste si představili, oč lepší zážitek to je, než kroužení na kluzišti stadionu. Osobně je mi tato zkušenost zapovězena, vybírám si ve svém krátkém dovolenkovém čase raději pro mě ještě nepoznané běžky s instruktorem, neboť ani o pár kilometrů stop tu není nouze. Mé začátečnické pokusy korunuji pádem ve sjezdu. Natlučené ostatky unaveného těla jdu ošetřit hotelovým wellnessem a saunou. Více bych o mém umu pomlčela, zítra zase lyže.

Velké srdce - zažijete zde korutanské slunce i vstřícnost. Menší středisko s o to větším zájmem o vaše pohodlí, které uvítají zejména rodiny s dětmi. V srdci centra se v zázemí lanovky Kornockbahn nachází obývák pro všechny. Čisté útulné místo, kam se můžete uchýlit k odpočinku, osvěžit se, pohovět si v sedačce. Skočit si na toaletu, vzít si z baru jablko či doplnit zásobu kapesníčků a hroznového cukru. A stejně jako doma, ani tady za to nebudete platit. Je to tu pro vás a vaše pohodlí. Ohřát se a zpátky do radovánek. V tomto středisku můžete také využít služeb „komorníka“ Butlera. Člověka, který zná Turracher lépe než sebe. Provede vás nejkrásnějšími vyhlídkami a sjezdovkami údolí, pozve vás na prosecco a naservíruje místní zajímavosti.

Spálené kalorie doplňte rakouskou kuchyní

Korutany se nachází na jihu Rakouska blízko slovinských a italských hranic. Proto nikoho nepřekvapí, že k jídlu vám doporučím ochutnat některé z místních vín. Jsou plná slunce a korutanského letního klima. Zvolte večer třeba bílé Chardonnay k čerstvé rybě, která - jak také jinak - pochází ze zdejších jezer. Červený Zweigelt zase k hovězímu od místních farmářů.

Přes den si na sjezdovce dopřejte třeba bramboračku s liškami a smetanou nebo jakoukoliv jinou polévku. Mají je tu výborné. Z klasických jídel tu najdete pak špecle se sýrem. Často na jídelním lístku najdete zelí, ochutnejte ho třeba v rakouském pojetí vepřo-knedlo-zelo. Mlsouny osloví pařená buchta s marmeládou zalitá vanilkovým krémem, nebo dezert trhanec „Kaiserschmarrn“ s jablečným pyré. Cyklokrosařka Štěpánová se také nechala slyšet, že má pro něj slabost.

Zkuste si dojít pro snídani do oblak

Nebyl to budík, kdo rozřízl tmu pokoje i sny pod peřinou. Nového dobrodružství se nemohu dočkat a vstávám dříve, než zazvoní. Hotelový personál ochotně připravil v recepci malý „snack“ a espresso pro šílence, kteří si o dovolené nechtějí přispat - naopak si ještě naloží.

Stoupání do oblak je namáhavé, ale za ten zážitek nahoře stojí • Foto archiv Magdalény Ondrášové

V sedm ráno, ještě za tmy už obouvám s kamarády sněžnice u lanovky, kde máme „Treffpunkt“ s Butlerem. Přátelsky se zdravíme, pamatuje si dokonce naše jména, vždyť už se známe ze sjezdovky. „Nemá někdo dvě levé?“, ozývá se z šera hloučku a já si říkám, „ono to není stejné?“ S jednou sněžnicí na noze a druhou ještě v ruce teprve zkoumám blíže své dvě pravé.

Každé „poprvé“ je dobrodružství. Stoupání vzhůru uježděnými pěšinami od skútrů a krajem sjezdovky dává zabrat. Kolem temno a vzduch je řízný. Přicházím na výhody volitelného klínu pod patou a ulevuji v příkrém sklonu lýtkům i achilovkám. Stoupám pomalu, hole mi dost pomáhají. Sníh odráží první lumeny Slunce, které je ještě skryté za kopci. Kolem mě se probouzí tvary hor a první růžové paprsky vykreslují noční práci rolbařů. Je mi až líto, že výšlap v tichu hor, které narušuje jen tření sněžnic o přimrzlý sníh, je jen dva kilometry dlouhý a na vrcholu u chaty si přidám dobrovolně pár výškových metrů k tradičnímu vrcholovému kříži. Vítá mě tam den a vypadá nádherně.

Snídaně v horské chatě je zasloužená. Všichni jsme plní dojmů a probíráme se fotkami, které jsme si na památku udělali. Občas do toho zahaleká hlas „Der Eierman kommt!“ a jdeme si k bufetu pro porci právě přinesených míchaných vajec, ze kterých se ještě kouří.

Jsme sytí a dychtiví. Díky brzkému vstávání i snídani na sjezdovce se nám daří vyrazit na první sjezd ještě dříve, než začne lanovka vozit první lyžaře. Přijela pouze kabinka s našimi lyžemi. Mám pocit, že jsem toho dnes zažila už tolik, a přesto si užíváme neporušený ranní „manšestr“. Je to požitek a nechce se nám na upravených sjezdovkách zastavovat, až dokud nás odjezd domů nedonutí. Sbohem Turracher Höhe, malý světe s velkým srdcem!

Výtah přes jezero: Bruslení není vše, velké zamrzlé jezero skýtá atrakci, která vašim dětem nedá spát. Nechat se táhnout za traktorem na laně by mělo patřit k dětství stejně jako pozorovat popeláře z okna. „Už jedou!“ Butler: Některé hotely tuto službu mají v rámci ubytování zdarma, nebo se můžete vydat na zdarma vedenou hromadnou jízdu, která se koná denně. Možností je zaplatit si i soukromé dobrodružství či zmíněný výlet na sněžnicích.