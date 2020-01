Salah šokoval TOP tělem. Za svaly vděčí i dlouhému tréninku

Když si Mohamed Salah během nedělního zápasu proti Manchesteru United (2:0) sundal dres, fanoušci zůstali jen nevěřícně zírat. Neudivila je oslava gólu, za kterou si Salah vysloužil žlutou kartu, nýbrž jeho vypracované tělo. Přečtěte si, jak vypadá jeho trénink, i to, co na jeho svlékání na hřišti říká liverpoolský obránce Dejan Lovren.

Když se Mohamedu Salahovi podařilo vstřelit gól při nedělní výhře 2:0 proti Manchesteru United, oslavil svou parádní střelu sundáním dresu. Přihlížejícím fanouškům se tak naskytl pohled na útočníkův vyrýsovaný sixpack, který je důkazem jeho poctivé dřiny na hřišti i v posilovně.

Svou tréninkovou rutinu popsal egyptský fotbalista již dříve v rozhovoru pro televizní stanici ON Ent. „Běžně vstávám velmi brzy, abych stihl ranní trénink. Potom mám zhruba dvě hodiny na regeneraci. Absolvuji například specifické masáže a další druhy léčby drobných poranění, které eliminují jakékoliv negativní dopady cvičení na tělo. Většinou si pak chodím ještě zacvičit do klubové posilovny a na závěr si dám pár temp v bazénu nebo jsem doma s Maccou (dcerou, pozn. red.),“ popsal Salah.

Se svými sportovními aktivitami končí zpravidla kolem osmé hodiny večer. „I když tréninky nebývají tak dlouhé, snažím si je prodlužovat, abych byl dostatečně připravený na zápasy,“ prozradil. Zároveň však dodal, že celý jeho cvičební plán je závislý na trenérovi, který má vždy poslední slovo. „Konzultuji s ním všechny aktivity. Dává nám vybrat, jestli chceme jít do posilovny, nebo dělat protahovací cvičení. Fotbalové tréninky, jako je například střelba, jsou však vždy prováděny pod jeho dohledem,“ zakončil.

Fotografie polonahého Salaha z nedělního zápasu okamžitě obletěly svět. Fanoušci viditelný progres okamžitě ocenili a dali útočníkovi najevo svůj obdiv. „Nikdy bych nečekal, že Mo bude mít pod dresem takové tělo,“ okomentoval fotku jeden z nich. „Moje máma už mi poslala čtyři různé fotky polonahého Salaha,“ napsal další.

Svého skvělého progresu si je nepochybně vědom i samotný Salah. Když mu totiž jeho týmový kolega Dejan Lovren poslal prostřednictvím aplikace WhatsApp gratulaci ke gólu, Salah mu namísto poděkování poslal svou fotografii bez dresu. „Co chceš, abych ti na to řekl?“ napsal na to liverpoolský obránce Lovren. „Nic, to jsem ti poslal omylem,“ popíchl jej Salah.

Obrázek jejich společné konverzace pak Lovren sdílel na svém Instagramu s komentářem: „Co mi tím chtěl Mo říct? Že je silný, svalnatý, nebo že dal gól? Nic takového, prostě se spletl,“ utahoval si poté ze svého dobrého kamaráda.