Běžci zachraňují oceány. Stáhněte si aplikaci a zapojte se do výzvy

Znečištění oceánů je jedním z největších enviromentálních problémů dnešní doby. Pokud se zásadně nezmění chování současné populace, hrozí, že v roce 2050 bude v oceánech více plastů než ryb. Igelitové sáčky a obaly najdete dokonce už i na nejhlubším místě zemského povrchu – na dně Mariánského příkopu. Značka adidas se proto už počtvrté rozhodla spojit běžce z celého světa a prostřednictvím akce Run For The Oceans přispět ke zlepšení životního prostředí.

Na 8. června připadá Světový den oceánů. Při této příležitosti se značka adidas společně s organizací Parley, která se snaží o osvětu v oblasti znečištění oceánů, rozhodla už počtvrté uspořádat běžeckou výzvu s názvem Run For The Oceans.

Akce je určena běžcům po celém světě a zapojit se do ní můžete i vy. A co proto udělat?

Stačí si nainstalovat bezplatnou aplikaci adidas Running, zaregistrovat se, připojit se k výzvě Run For The Oceans a zaznamenat vaše uběhnuté kilometry. Za každý kilometr zapsaný v aplikaci pak adidas spolu s organizací Parley odstraní z pláží, pobřeží a vzdálených ostrovů odpad v hmotnosti 10 plastových lahví, a to až do celkového objemu 227 000 kg. Detaily o akci najdete ZDE > > >

Část odpadu, který bude díky běžcům posbíráný pak společnost využije k výrobě některých svých produktů. Zatím z plastových odpadků vzniklo již více než 30 milionů párů bot. Značka adidas nedávno uvedla na trh také materiál PRIMEBLUE - špičkovou tkaninu s 50% obsahem příze Parley Ocean Plastic, která je vyrobená z recyklovaného odpadu z pláží a pobřeží, tedy z plastu zachyceného před proniknutím do oceánu. Běžci tak mají k dispozici sportovní oblečení, které pomáhá nejen sportovnímu výkonu, ale také planetě.