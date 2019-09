Bude z Touhy Iceman? Denně sprcha ledovou a zařvu si u toho, slibuje | iSport.cz

Tomáš Touha, český youtuber, si byl na začátku rozhovoru jistý, že ho čeká během výzvy alespoň zpočátku nepříjemná záležitost, vždyť stoupnout si pod ledový proud už několikrát za svůj život zkusil. Čím více jsme však o tématu mluvili, tím více se začal těšit a na konci to skoro vypadalo, že z kavárny poběží rovnou domů pod sprchu. Nechte se inspirovat 30 denní výzvou, kterou spouští již zítra.

Tomáši, můžete nám přiblížit, co za projekt chystáte?

Připravuji se na něj již dlouho, protože to není úplně příjemná věc, a to je 30 dní sprchování studenou vodou v kuse, tedy každé ráno. Tím, že bych rád tuto výzvu zdokumentoval, je kolem toho spousta práce, i to je důvod, proč jsem projekt již několikrát před spuštěním zrušil. Teď cítím, že už nastal ten správný čas.

Jakou práci máte na mysli?

Myslím tím všechnu mou videoprodukci, kterou natáčím a vydávám, pak denní komunikaci na sociálních sítích, do toho budu pokračovat v dalších nasmlouvaných projektech, které mi taky zaberou nějaký čas.

Znamená to tedy, že nepůjde o vaši osobní challenge, ale budete se chtít o sprchování s fanoušky podělit.

Sdílení je to, co mě právě na tom baví a naplňuje. Ve světě tahle challenge funguje jako virální fenomén. Spousta lidí jde do výzvy s tím, že řeknou, co od toho očekávají, jaké zkušenosti mají od ostatních, kteří výzvu absolvovali a skočí do toho. Proto chci, aby se co nejvíc o výzvě vědělo, chci inspirovat ostatní, skočíme do toho společně.

Motivace musí být asi velká, kde berete inspiraci?

Já jsem nedávno viděl jeden z nejlepších dokumentů o této záležitosti, který mě inspiroval. Ten začíná příběhem člověka, který si říká Iceman. Jmenuje se Wim Hof a popisuje cirkulaci a fungování celého těla, jak ho otužování posouvá v jeho výkonech plavání, horolezectví a tak dále. Pak je tam druhá dějová linka, kdy říká, nejsem žádný "hipík", člověk, který by věřil na nesmysly. Tohle je řeč mého těla, takhle to funguje od pradávna a mě to pohání, udrží fit, zdravého a bez ledové vody by to prostě nešlo. Tenhle chlapík je pro mě největší inspirací.

Součástí Wim Hofovy metody není jen ledová lázeň ale i dýchací cviky.

To jsem netušil, v tom dokumentu to bohužel obsažené nebylo. Je mi jasné, že ten pán je úplně jinde. (úsměv)

Jak tedy bude probíhat sprchování u vás? Vejdete tedy do sprchy pravou a pak?

Nehledám v tom složitosti, prostě minuta ledové vody na celé tělo, i přes hlavu, hned po ránu. Žádná vlažná voda, žádné připravování, prostě 60 sekund ledové sprchy. Pak vylezu ven a řeknu své pocity. A další ráno znova. Bez přípravy šokuji své tělo.

Už jste to někdy vyzkoušel? Víte, co vás čeká?

Už jsem to po dobu několika dnů v minulosti zkoušel a vždycky mi to pomáhalo v náročných dnech, kdy jsem si potřeboval dát ráno "facku", abych zvládl to, co mě ten den čeká. To znamená, že jednoúčelově jsem ledovou sprchu zapojil, ale netuším, co to udělá v dlouhodobějším měřítku.

Takže si toho slibujete vzpruhu?

Ano, restart a energii. Že přes den zvládnu, co jsem si předsevzal. Také doufám, že mi to přinese uspokojení ze splnění slibu, který jsem sám sobě dal, protože 30denní výzvy na mou hlavu působí extrémně dobře. Už jsem zkusil spoustu věcí 30 dní v kuse a když zvládnu další, vím, že přijde odměna v podobě dobrého pocitu. Pro moje sebevědomí a fungování je to velmi důležité. Proto tyhle výzvy také hledám a postupně je plním.

Co když půjdete ráno běhat, bude sprcha před nebo po?

Já si fakt myslím, že je to potřeba udělat hned ráno, tak jsem si to předsevzal. Možná si k tomu ještě něco dohledám, ať to není jen neefektivní bolest. (smích) Ale přijde mi dobré to udělat hned po probuzení a po běhání si dám samozřejmě sprchu znova a opět bude studená. I obyčejně si dávám totiž po běhu chladnější sprchu, než jsem zvyklý, je mi to příjemné, ...vlastně se na to skoro těším. (neudrží se znovu smíchu)

Zatím to vypadá, že po překonání šoku čekají člověka samá pozitiva, jsou na to i negativní ohlasy?

Přiznám se, že jsem žádné nedohledal. Za mě se bojím jediné negativní věci, a to že to nezvládnu, že odstoupím třeba po dvacátém dnu nebo budu líný a ukončí se to. A to jsou vždycky bolestivé věci, protože ukončení pro mě znamená dát to pak odznova, od nuly, znova 30 dní.

Chcete inspirovat lidi, aby to také vyzkoušeli a něco pro sebe udělali, ale nefunguje to tedy i opačně, nemohou se oni stát vaší motivací?

Primárně to dělám proto, abych si splnil dlouho plánovanou výzvu. A ano, tím, že to publikuji, zaváži se ostatním a to se stane mou motivací. A současně věřím, že právě já budu inspirací jim. I mě povzbudila videa ze zahraničí, a tak doufám, že když to nějaký rádoby mladý sympaťák natočí v českém jazyce, bude to komunikovat co možná nejlépe, zároveň s nějakým médiem, s vámi, tak by to ti lidé mohli brát jako inspiraci.

Takže jaký je tedy vzkaz od vás na zítřejší ráno? Vyskočte hurá z postele, na 60 sekund pod studený proud, neřvěte jako turové...

Já si právě chci zařvat. Zavřu se tam ve sprše a nemá smysl se tvářit, že se nic neděje, že to zvládám, ale spíš se nebojím dát najevo emoce. Sousedi si to možná budou odškrtávat se mnou na lednici, jak budu řvát.

Budou se moct ti, kteří do toho půjdou s vámi, o své zážitky někde podělit?Nechci ke každé věci vymýšlet nový hashtag a podobně, oni vědí, že jsem tady pro ně na Instagramu, kde s nimi komunikuji nejčastěji, nebo na Twittru třeba. Kdokoliv si tím projde, tak mi může dát vědět. Ale když o tom teď přemýšlím, chci vzkázat, lidi pište mi na Instagram, budeme v tom spolu! A budu nakonec i hashtag #sprchajinak.