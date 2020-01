Vakoč o přestupu: Ohromná výzva! Může se těšit na větší volnost i Van der Poela

Měl několik nabídek od týmů soutěžících v nejvyšší kategorii cyklistických závodů. Nakonec se Petr Vakoč ale rozhodl sestoupit o schůdek níž do prokontinentálního týmu Alpecin-Fenix, jehož hlavní hvězdou je současný fenomén Mathieu van der Poel. Právě díky němu by měl být tým pozvaný i na ty nejprestižnější jednorázové podniky jarní části sezony. A tam se může naskytnout příležitost pro českého silničáře.

Jeho jarní program se od toho v předchozích sezonách nebude zase tolik lišit. A když, tak by to mělo být spíš k lepšímu. „Na jaře bych měl jet v podstatě stejné závody jako loni, a vypadá to, že ještě i víc. Takže budu mít náročný program,“ prohlásil spokojeně Petr Vakoč.

V prosinci jste už poznal svůj nový tým na soustředění. Jaký byl přestup?

„Po šesti letech jsem skončil v Quick Stepu, což nebylo jednoduché, tým se stal mojí druhou rodinou a budu jim navždy zavázaný, že mi dali šanci nejen tam profesionální kariéru začít, ale také ji po zranění restartovat.“

V týmu Deceuninck-Quick Step už jste možnost prodloužení smlouvy nedostal?

„Měl jsem možnost tam zůstat, ale dostal jsem tuhle nabídku, která mě hodně lákala, protože si budu moct vyzkoušet jarní klasiky na kostkách. V Quick Stepu jsem byl spíš vyhrazen na Ardeny. Když jsem teď během léta probíral s týmem, že bych se rád zaměřil na kostkové klasiky, nebylo úplně jasné, že bych se tam dostal, radši by mě viděli opět na Ardenách. Pak přišla nabídka od Alpecin-Fenix. Projekt se mi hodně líbí, všechno je na vysoké úrovni, skvělé zázemí, perfektní materiál. Závodní program budeme mít skvělý, dostaneme se na všechny velké jednorázové závody.“

To tedy byl hlavní důvod, proč jste se rozhodl pro změnu?

„Pro mě osobně je hodně lákavá možnost být součástí menšího dynamického týmu, který má vizi dělat všechno na nejvyšší úrovni a soupeřit s velkými týmy. Zároveň se mi líbí, jak tým funguje, jaké jsou vztahy mezi jezdci a vedením, atmosféra je tam výborná. Je to pro mě ohromná výzva, budu mít možnost větší volnosti, hlavně v druhé části jarní sezony na ardenských klasikách. Tam bude na mě, abych se postaral o výsledky a pokusil se navázat na vítězství na Brabantském šípu.“

V programu tedy máte závod, který jste ovládl v roce 2016. A co dál?

„Brabantský šíp bude pro mě opět velký cíl, stejně jako Amstel Gold Race, ale i jarní belgické a italské závody. Měli bychom jet Strade Bianche, Milán - San Remo, tam nejen být v pomocné roli pro Mathieuho, ale zároveň se tam může naskytnout možnost, abych výsledek udělal já. To mě opravdu láká. Následující dvě sezony vidím jako ohromnou možnost stát se závodníkem, který jezdí na výsledky a navázat na období před zraněním a pokračovat ve vývoji.“

Jak bude vypadat úvod vaší sezony?

„Závody bych měl začít koncem února, ještě nevím přesně, který to bude, ale v té době máme na programu Ruta del Sol, Vuelta ao Algarve a Tour of Antalya. Jeden z nich by měl být mým prvním startem. Pak bych měl pokračovat v Belgii na Omloopu, pak Strade Bianche, San Remo a dále kombinovat některé jednorázové kostkové závody v Belgii a pak i Ardeny. Takže budu mít hodně náročný program. Navíc tým má potvrzenou účast i na Okolo Katalánska, což by měl být první World Tour etapák pro tým Alpecin-Fenix.“

Loni jste do kostkových klasik nešel kvůli operovaným zádům. Ta už jsou nyní zcela v pořádku?

„Po skončení minulé sezony mě ještě čekala závěrečná operace, vyndali mi část šroubu z hrudní páteře, jedna vzpěra bederní páteře zůstane navždycky. Takže ihned po skončení jsem v Motole podstoupil úspěšnou operaci. Část volna jsem musel strávit v klidu, odpočívat. Všechno šlo ale hladce, během čtrnácti dnů jsem se mohl vrátit do tréninku. Jsem rád, že tohle mám kompletně za sebou, nemám už žádná další omezení, jen musím záda udržovat silná a pohyblivá. Jinak co se týká zdraví, je všechno perfektní, cítím se v dobré formě před další sezonou.“

Takže už opravdu nic nebrání tomu, abyste si vyzkoušel kostkové klasiky?

„Už s Quick Stepem jsem byl domluvený, že v sezoně 2018 budu závodit na kostkách, ale přišlo zranění. Minulý rok jsme se domluvili, že zůstanu u běžného programu. Teď za mnou vedení týmu Alpecin-Fenix přišlo s tím, že ve mě věří, že zase budu vyhrávat závody a že chtějí, abych závodil na kostkách, že si myslí, že mi to bude sedět. A je to i můj plán. I to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl pro změnu týmu. Co se týče zad, nedokážu to teď úplně říct, ale nevidím důvod, proč by to nemělo vyjít. Hodně trénuju na horském kole a záda jsou v pohodě. Hodně se zaměřuju na to, abych byl fit, tak si myslím, že to budu snášet ještě líp než normálně.“

Na to, v kterých závodech budete mít vy sám volnou ruku, bude mít velký vliv program Mathieuho van der Poela. Ten už je na jaro jasný?

„Není asi úplně dokončený, ale měl by jet Omloop, potom Strade Bianche, San Remo, to budou asi závody, kde bude mít velkou šanci vyhrát. Pořád je ale zásadní, abychom měli vítězství jako tým, nejen Mathieu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Myslím, že po loňském roce si ho budou týmy víc hlídat, znepříjemňovat mu závodění, jezdit tak, aby on nevyhrál. Tím se mohou naskytnout příležitosti pro nás ostatní, takže z toho můžu těžit.“

Jaký vlastně Van der Poel je?

„Je hrozně fajn, komunikativní, nadšený, uvolněný, tvoří v týmu dobrou atmosféru. Na kole je nezkrotitelný, během tréninku vždycky někde zrychlil, nastupoval, hraje si, skáče přes obrubníky. Má úžasný výkon a energii, je s ním legrace, je to výborný týmový kolega.“

Kolik vás je v klasikářské skupině? Máte zaručené, že na všech velkých závodech budete?

„Na největších závodech do Flander budu, mám možnost si program víceméně vybrat tak, jak budu chtít, samozřejmě to musíme skloubit s prioritami týmu. Ale budu mít poměrně volnou ruku.“

Horší to ale bude s účastí na Grand Tour. Van der Poel se nechal slyšet, že by chtěl jet letos Vueltu, ale volné karty jsou jen dvě, s čímž budou mít španělští organizátoři problém.

„Slyšel jsem už nějaké zprávy o tom, že to bude složité. Ale v týmu jsou přesvědčení, že máme pořád slušnou šanci Vueltu jet. Myslím, že teď je tam 50procentní šance. Mathieu by ji rád jel.“

V této sezoně bude pro mnoho cyklistů ale důležitá i olympiáda. Asi je to stejné i vás, že?

„Ano, ale máme tři místa a myslím, že je nás tak šest kandidátů, kteří přichází v úvahu. Olympiádu bych rád jel, a tím, že nejedeme Tour de France, bude možnost se na to dobře připravit. Trať je velmi náročná, ale není o moc těžší než v Riu, kde Greg van Avermaet ukázal, že i klasikáři, které by nikdo netipoval na vítězství, se mohou předvést. Takže druhou část sezony budu směřovat k OH a budu dělat všechno pro to, abych se tam dostal.“