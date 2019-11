Raymond Poulidor, francouzský cyklista, který nikdy nevyhrál Tour de France. "Věčně druhý cyklista" se stal miláčkem davů a vstoupil do historie francouzské i světové cyklistiky. Nyní však sportovní svět zasáhla smutná zpráva. Raymond Poulidor zemřel 13. listopadu v nemocnici u francouzského Limoges. Bylo mu 83.

Raymond Poulidor stál na pódiu jako finišer na druhém nebo třetím místě celkem osmkrát ze 14 Tour, kterých se účastnil. Nejenže se mu nikdy nepodařilo závod vyhrát, ale nikdy ani na jediný den neoblékl žlutý trikot pro prvního muže Tour, což se podařilo celé řadě méně kvalitních jezdců než byl on sám.

To, co by možná někteří hodnotili jako neúspěch, však zajistilo sportovci obrovskou popularitu. Pro francouzské fanoušky, kteří mají slabost pro smolaře, se Poulidor stal národním hrdinou.

Bylo by však chybou vzpomínat na Raymonda Poulidora jako na věčného smolaře. Na svém kontě má nespočet úspěchů včetně vítzství ve známém etapovém závodě Vuelta España. Kromě toho triumfoval na závodech Paříž-Nice, Critérium du Dauphiné i v jednodenních soutěžích Milán-San Remo a Valonském šípu.

I roky poté, co se přestal aktivně věnovat cyklistice, jeho popularita neskončila a stal se dokonce neoficiálním patronem Tour. Ve sportovním důchodu mu dělali radost obvzláště jeho vnuci, David a Mathieu Van der Poel, kteří jsou oba profesionálními cyklisty. Čtyřiadvacetilý Mathieu je současným mistrem světa v cyklokrosu - mimosezónní odnoži silniční cyklistiky.

V den smrti svého dědečka Mathias zveřejnil na Instagramu jejich společnou fotku s komentářem: "Toujours si fier", což ve francoužštině znamená "Vždy na tebe budu pyšný".