Nejsou to ještě ani čtyři měsíce, co se Lucie Šafářová stala poprvé maminkou. I za tak krátkou dobu se bývalá tenistka dokázala dostat zpět do kondice a zhubnout 12 kilo. Jak vypadá její trénink po porodu? A jaký jídelníček dodržuje se se svým partnerem hokejistou Tomášem Plekancem?

Instagram Lucie Šafářové v poslední době zaplnila videa ze společných tréninků s Tomášem Plekancem. „Jsme oba celý den doma. V rámci zdravého partnerského vztahu jsme se proto rozhodli začít cvičit společně,“ vysvětlila bývalá tenistka. Se svým partnerem cvičí podle tréninkových plánů z Montrealu a společně začali dodržovat i nízkosacharidovou dietu. Jak se sportovnímu páru daří skloubit aktivní život se starostí o dceru Leontýnku?

Kdy jste začala po porodu se cvičením?

„Doktor mi doporučil, abych se cvičením začala až po ukončení šestinedělí. První týdny je totiž důležité, aby se věci zase usadily, vyčistily a vrátily zpět do normálu. Můj jediný pohyb v tomto období bylo tedy uklízení, procházky a trošku jsem zkoušela zapojit i šikmé břišní svaly. Nešlo ale rozhodně o žádné náročné cvičení. Po ukončení šestinedělí jsem pak pomalu začala se sportovními aktivitami.“

Jak návrat ke sportu zvládá vaše tělo?

„Člověk si neuvědomuje, jak slábne. Teprve až když začne po delší době znovu sportovat, zjistí, že je to všechno pryč – všechny svaly, všechna kondice. Po porodu je tělo navíc povolené a musíte se vypořádat i s pár kily navíc. Začala jsem tedy opravdu pozvolna, aby to nebyl takový šok. Musím říct, že když jsem se ke sportu vracela po zranění, a to třeba i dlouhodobějším, bylo to pro mě daleko jednodušší. Teď mi opravdu připadá, že začínám úplně od nuly.“

Jak vypadaly vaše první tréninky po šestinedělí?

„Šli jsme si s Tomášem třeba zahrát tenis, dělala jsem dřepy nebo posilovala břicho. Cvičila jsem zkrátka, jak to šlo, protože obzvlášť ze začátku nebylo kvůli starosti o malou příliš času. Teď se ale dostala do rutiny, kdy okolo deváté až desáté usíná a spí většinou dvě až tři hodiny. Potom spí zase odpoledne. Ten čas s Tomášem využíváme ke cvičení. Teď máme už i plán, podle kterého jedeme a cvičíme téměř každý den.“

Mohla byste říct, jak vypadá váš tréninkový plán?

„Dopoledne míváme většinou fitko, to znamená, že posilujeme s vlastním tělem nebo různými pomůckami. Tyto sériové cviky ukazuju občas i na svém Instagramu. Odpoledne se pak snažíme zařadit kardio. Někdy si jdeme zaběhat, jindy si vyjedeme třeba na brusle. Teď je to samozřejmě složitější kvůli karanténě, ale děláme, co se dá.“

Kdo vymýšlí vaše společné tréninky?

„Většinou já i Tomáš. On má plány ještě z Montrealu a já mám svoje staré. Cvičíme tedy podle jeho plánů a když mi nějaký cvik nevyhovuje, vyměním ho za některý z mých. Většinou jsou to cviky na nohy, na vršek i na stabilizaci vnitřního těla.“

Kolik se vám od porodu už podařilo zhubnout kilo?

„Zhruba dvanáct. Dá se tedy říct, že v této chvíli jsem už na svojí váze. Musím říct, že jsem byla překvapená, jak to šlo rychle a nebylo to rozhodně žádné trápení. Možná je to i tím, že jsem celý život vrcholově sportovala. Na druhou stranu, já jsem po porodu opravdu hodně aktivní. Kromě cvičení, chodíme taky často na procházky nebo dělali různé výlety.“

Řešíte nějak i svou stravu?

„Já jsem byla celou kariéru zvyklá jíst zdravě a nic se u mě příliš nezměnilo ani v těhotenství nebo po porodu. Samozřejmě, když jsem měla nějaké chutě, tak jsem si dala i něco nezdravého, ale jinak jsem jedla, jak jsem byla vždy zvyklá. Zřejmě i díky tomu jsem pak v těhotenství nějak extrémně nepřibrala. Teď jsme se s Tomášem rozhodli držet i dietu, ale nejde o nic drastického. Omezili jsme sacharidy a trošku se je snažíme cyklovat. (pozn. red. střídání dnů s vysoko nebo nízkosacharidovou stravou). Není to ale rozhodně nic, při čem bych hladověla.“

Jste aktuálně spokojená se svojí kondicí?

„Téměř celý život jsem hrála tenis a trénovala. Pořád teď tedy cítím, že jsem hodně daleko tomu, abych o sobě mohla říct, že jsem fit. Ve skutečnosti to, ale není tak hrozné. Je to pro mě zkrátka jen obrovský rozdíl. Chtěla bych se vrátit do formy ještě víc. Ne na úroveň, kde jsem byla, to už ani nepotřebuju, ale chtěla bych mít více svalové hmoty, zvládat i delší kardia a zkrátka cítit se dobře. Myslím, že každý si chce sportování užívat, a ne být z něj vyčerpaný kvůli vysoké tepovce. Mým cílem je mít kondici na takové úrovni, abych mohla sportovat a netrápila se u toho.“

Měla byste nějakou radu pro maminky, které se snaží po poradu dostat do kondice a zhubnout?

„Myslím si, že představa, že toho člověk musí udělat hrozně moc není úplně správná. Stačí poctivých dvacet až třicet minut denně. Je to lepší než jet na doraz, být vyčerpaný a vynechat kvůli tomu další dny tréninku. Je vhodné najít si svoji hranici, která je příjemná, ale člověk v ní zároveň něco dělá. Pak už stačí jen vydržet a výsledky se dostaví. Přijdou sice možná pomaleji, ale rozhodně budou dlouhodobější. Nejsem zastáncem drastických diet, kdy člověk skoro vůbec nejí. Je pak jasné, že kila budou hned zpátky. Daleko lepší je hubnout pomalejším tempem. Jak říkám k i těch 20 až 30 minut denně opravdu hodně pomůže.“