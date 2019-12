S výběrem běžek potřebují poradit především začátečníci. Co by je při nákupu mělo zajímat jako první?

„Při výběru běžek byste měli brát v úvahu tři základní aspekty. Důležité je zamyslet se, jaká je vaše fyzická zdatnost, finanční možnosti a jaké máte zkušenosti s běžkami. Existují totiž dva základní typy lyží - lyže na klasický styl a bruslařský styl, tedy skate. Lyže na skate jsou pro ty, kteří někdy už alespoň trošku lyžovali, zvládnou lépe rovnováhu a mají slušnou fyzičku. Pokud ale patříte mezi začátečníky, doporučoval bych vám spíše lyže na klasiku, které nejsou tak náročné na rovnováhu a zvládnete s nimi snáze přesun z bodu A do bodu B.“

Jaká další specifika by měly mít lyže pro ty, kteří s běžkováním teprve začínají?

„Začátečníkům, kteří nemají výraznější ambice do budoucna, bych doporučil spíše takzvané no-wax ski, což znamená lyže, které se nemusí mazat stoupacím voskem. Ten se používá u klasických lyží přibližně v úseku 40 až 50 centimetrů dle typu a tvrdosti lyže – je to zhruba od bodu na skluznici, kde vám končí pata boty až asi 30 centimetrů nad vázání. Existují vosky tvrdé na chladnější podmínky nebo tekuté, vhodné, když je mokro. Vosk vás pak do kopce podrží, abyste neklouzali zpět. No-wax ski však není nutné mazat, což může být pro začátečníka, který si nechce lámat hlavu s tím co, kdy a jak mazat, výhoda. No-wax ski lyže mají zespodu šupinky nebo mohérový pásek, které nahrazují stoupací vosky. Mohér, nazývaný také skin, funguje tak, že v momentě, kdy se posouváte dopředu, kloužete po chlupu a při pohybu zpět se chlup postaví a pomůže lyžaři do kopce. Mohérový pás používají také skialpinisté. Rozdíl je v tom, že tento pás se nandává před použitím do kopce a sundává při jízdě s kopce. U běžek je pás „zabudován“ od výrobce přímo v lyži a je možné ho měnit.“

Jakou u lyží zvolit délku?

„I délka se odvíjí od toho, zdali se jedná o lyže na klasický styl nebo skate. Na klasiku doporučuji zvolit lyže o délce 15 až 20 centimetrů nad výšku lyžaře. Nejjednodušší způsob, jak zjistit kolik by to mělo být, je zvednout lehce pokrčenou ruku nad hlavu. Kam dosáhne vaše dlaň, tam by měla končit lyže. U skatových lyží je to s délkou trošku jinak. Ty se doporučují o něco kratší – zhruba pět až deset centimetrů nad výšku lyžaře. Pokud však budou kratší, například do úrovně očí nebo do výšky lyžaře, zase tolik to nevadí.“

A co hole, mohl by začátečník, který nechce dávat za výbavu tolik peněz, použít sjezdové, které už má doma?

„To bohužel ne. U sjezdového lyžování by měly být hůlky dlouhé zhruba tak, aby dosahovaly do v pravém úhlu pokrčených rukou. U běžek se však využívají hůlky výrazně delší. Ten, kdo chce mít doma univerzálky, které bude používat na skate i klasiku, může zvolit délku do podpaží. Pokud však víte, že se chcete věnovat výhradně bruslení, kupte si hole o pět až sedm a půl centimetru delší. Maximálně by však jejich výška měla být po bradu. Lyžař, který bude mít extrémně dlouhé hole, se totiž může rychleji unavit.“

Podle čeho se orientovat při výběru bot?

„Výběr bot závisí v první řadě na vašich preferencích. Musíte hledat takové, které vám budou pohodlné a budou se vám líbit. Stejně jako lyže, existují i boty na klasiku nebo skate. Ty na bruslení mají zvýšenou část, která dosahuje nad kotníky tak, aby vám držela nohu. Bruslařské boty jsou specifické také tím, že mají tvrdou podrážku, díky čemuž při bruslení pomáhají lyžaři v pevnosti nohy a rovnováze. Boty na klasiku mají naopak podešev velmi měkkou, aby sportovec cítil lyži. Pak existují ještě kombíky, které lze využívat u obou stylů. Ty jsou podobné jako boty na klasiku, což znamená, že mají měkkou podešev, ale jsou zhruba nad kotníky, abyste se cítili bezpečněji.“

Máme lyže, hůlky, boty. Co budeme ještě potřebovat?

„Rozhodně je vhodné myslet také na nákup vázání. Bez toho byste si zalyžovali jen stěží. V poslední době se lyžařské firmy sjednotily. Všechny systémy, které se v současnosti vyrábějí, by měly být kompatibilní téměř s každou obuví. Jinými slovy, pokud si koupíte vázání na Salomon systém, Fischer systém nebo Rottefella systém, mělo by vám sedět na jakoukoliv botu. Koupi vázání, ale doporučuji raději vždy konzultovat při nákupu na prodejně.“

Kolik byste doporučoval začátečníkovi investovat do takovéto kompletní výbavy?

„To není vůbec jednoduché říct. Záleží na preferencích každého z nás. Volal mi například nedávno jeden pán, nikdy předtím nelyžoval, a proto chtěl poradit s výběrem. Zeptal jsem se ho, jaký je jeho cíl. Chtěl v první řadě zhubnout a taky si splnit svůj velký sen – zajet si Jizerskou padesátku. Doporučil jsem mu proto, aby si koupil klasickou lyži, kterou si bude moci namazat stoupacím voskem. Na této lyži se v začátcích při jízdě z mírného kopečka bude daleko lépe učit rovnováha, tedy přenášení váhy těla z jedné lyže na druhou. Cenově se lyže, které jsem mu doporučil, pohybovaly mezi pěti až šesti tisíci. To se může někomu zdát až zbytečně mnoho, ale pán se tomu chtěl skutečně začít věnovat a bral lyže jako investici do budoucna. Rozhodl se proto vynaložit více peněz, aby mu vydržely a za čtyři roky s nimi zvládnul i Jizerskou padesátku. Záleží tak skutečně na každém z nás a na tom, jestli vyjedeme jen jednou do roka nebo se tomu chceme věnovat intenzivněji.“