Bouwmeesterův návrat na led? Mohlo by to skončit smrtí, říká odborník

Včera zasáhla sportovní svět smutná zpráva. Hokejový obránce Jay Bouwmeester při utkání utrpěl srdeční zástavu. Ačkoliv je díky včasnému zásahu lékařů jeho stav stabilizovaný, podle českého odborníka by o návratu na led raději uvažovat neměl.

Jay Bouwmeester ze St. Louis zkolaboval při včerejším utkání NHL v Anaheimu. Šestatřicetiletý Kanaďan se zhroutil na střídačce ve 13. minutě během přerušené hry, když se natahoval pro pití. Bouwmeestera přitom netrápily žádné zdravotní obtíže a v NHL je dokonce držitelem jedné z nejdelších sérií bez vynechaného zápasu: nastoupil k 737 utkáním v řadě. Co tedy stojí za srdeční příhodou železného muže ze St. Louis?

Podle kardiologa Petra Neužila může za kolaps nejspíše dlouhodobé onemocnění srdce, které lékaři u hráče nedokázali dříve diagnostikovat.

„Drtivá většina případů náhlé srdeční smrti u sportovců je způsobena maligní komorovou arytmií, a to nejčastěji fibrilací komor, při které se srdeční svalstvo začne nekoordinovaně stahovat. Důvodem jejího vzniku není u sportovců na rozdíl od běžné populace akutní infarkt myokardu. Příčinou bývají různé formy kardiomyopatie, což je geneticky podmíněné postižení srdečního svalu,“ říká profesor Neužil.

Vrcholový sport je riziko

Onemocnění srdce bývají spíše doménou starších lidí s mnoha dalšími zdravotními obtížemi. Bohužel se však nevyhýbají ani mladým sportovcům. Příkladem může být smrt cyklisty Jimmyho Duquennoye, který zemřel ve věku 23 let. Profesionálního belgického závodníka postihla zástava srdce náhle, když byl doma. Podle profesora Neužila jsou tito vrcholoví sportovci ohroženi daleko více než běžná populace

„Náhlá srdeční smrt se u vrcholových sportovců vyskytuje oproti běžné populaci asi dva a půl krát častěji. Je to způsobeno například extrémní zátěží organizmu, poruchou minerálového hospodářství nebo dehydratací. Sportovci jsou sice pohybově aktivní, avšak v jejich případě jde o extrémní přetížení, které lze v řadě případů považovat za superzdravé jen stěží,“ vysvětluje Petr Neužil, proč jsou vrcholoví sportovci zástavou srdce ohroženi více než jiní lidé.

Návrat na led? Musí si uvědomit životní priority

Celá situace okolo Jaye Bouwmeester měla šťastný konec. St. Louis potvrdilo, že díky včasnému zákroku doktorů byl ikonický zadák ve stabilizovaném stavu převezen do nemocnice. Hýbe všemi končetinami, komunikuje s lékařským personálem. Ačkoliv St. Louis stále doufá v jeho brzký návrat na led, podle profesora Neužila by to pro hráče bylo velkým rizikem.

„Fyzická zátěž je spouštěčem těchto život ohrožujících arytmií a je vždy těžkou otázkou, zda je možné vrátit se do vrcholového sportu. Je potřeba si uvědomit životní priority. Někteří si zajisté budou pamatovat případ basketbalisty NBA Reggie Lewise z týmu Boston Celtics. Ten v dubnu roku 1993 během skórování zkolaboval. Lékaři tehdy špatně určili, že se jedná o neurologickou příčinu bezvědomí. Hned v červenci téhož roku hráč zemřel během zápasu přímo na palubovce na zástavu srdce,“ varuje kardiolog Petr Neužil před možným návratem k vrcholovému sportu.