Deset zaručených rad Šárky Strachové: Jak se bránit virům?

Zdraví je více než dřív hlavním tématem všemožných debat. S blížícím se závěrem roku a příchodem podzimu, kdy slunečních paprsků začíná pomalu ale jistě ubývat, se totiž většině lidí do hlavy opět vkrádají obavy z virových onemocnění. To nejlepší, co pro sebe můžete udělat, je přitom starat se o sebe a svoji imunitu. I já se o svůj imunitní systém průběžně starám a dbám na prevenci. Nejen u sebe ale u celé rodiny, včetně naší dvouleté dcery. Připravila jsem pro vás proto 10 rad, které mi zaručeně pomáhají udržet tělo co nejvíce odolné a zdravé.