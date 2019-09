Dojemné i smutné! Chlapec (5) s nádorem si splnil poslední běžecké přání | iSport.cz

Když pětiletý Peyton řekl své matce, že chce běžet závod dětí na víkendové sportovní akci v Pottersville, nebyla tím příliš zaskočena. "Peyton byl vždy aktivní dítě, které chce dělat to, co dělají jeho vrstevníci. Když zjistil, že se 24. srpna koná závod, trval na tom, že ho chce absolvovat, a to i přesto, že má teď potíže chodit, natož běhat," řekla jeho matka Katie Ann pro běžecký web Runner's World.

Na konci února byla u pětiletého Peytona diagnostikována agresivní forma rakoviny mozku, která je zatím neléčitelná. Katie Ann dostala podezření, že něco není v pořádku když Peyton, který má ještě tři další sourozence, začal vykazovat stejné příznaky jako jeho starší bratr Hunter. U toho lékaři rakovinu mozku zjistili v roce 2014.

Hunter měl však to štěstí, že mohl podstoupit operaci a z vážného onemocnění se zotavit. Na typ rakoviny, kterou trpí Peyton je však tento léčebný postup nefunkční. Lékaři u něj proto kombinují chemoterapii s experimentálními léky. "Když mu byla rakovina diagnostikována, lékaři nám řekli, že mu dávají tři až devět měsíců života. Rozhodli jsme se tedy dělat vše proto, aby si Peyton čas, který mu zbývá, co nejvíce užil,“ popisuje matka.

Vytvořili proto seznam činností, které chtěl Peyton vždy dělat a postupně je spolu plní. Na seznamu najdete například návštěvu Disneylandu, rybaření a donedávna tu byl také bod absolvovat běžecký závod.

Když rodina společně dorazila na akci do Pottersville, Katie Ann svého syna upozornila, že není nezbytně nutné, aby dodržoval předepsaná pravidla. „Řekli jsme mu, že si může cestu zkrátit přes trávu, když bude unavený, což rázně odmítnul. Byl vždy velký bojovník,“ vypráví jeho matka.

Závod se malému Peytonovi nakonec podařilo zdárně dokončit. Skončil sice na posledním místě, ale to mu radost ze závodu rozhodně nezkazilo. "Byli jsme opravdu hrdí, že to dokázal zvládnout. Běžel od začátku až do samého cíle,“ zakončila jeho matka.