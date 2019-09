Přihlaste se už teď na iSport LIFE závod a získejte sluchátka v hodnotě 3499 korun! | iSport.cz

Další ze závodů pod hlavičkou iSport LIFE se kvapem blíží. Už v sobotu 19. října odstartují v pražské Divoké Šárce stovky běžců, kteří si podrobí trať dlouhou sedm kilometrů. Zazávodit si budou moci tentokrát i děti! Pro ty je nachystána speciální zkrácená trať o délce 500 až 1500 metrů přizpůsobená jejich věku.

Na všechny malé i velké účastníky čeká medaile, diplom a občerstvení. Připraveno bude zázemí pro závodníky, značení tratě i měřící čipy. Veškeré potřebné informace o závodu najdete ZDE. Velcí závodníci najdou ve startovním setu i funkční tričko Columbia.

Ti z vás, kteří se stihnou přihlásit a uhradit startovné dospělého závodu Divokou Šárkou do 27. září do 12 hodin, mohou navíc získat i nejnovější technickou vychytávku od Samsung AKG. Na jednoho z vás čekají bezdrátová sluchátka v hodnotě 3490 korun! Stačí se jen přihlásit včas a mít trochu štěstí. Tak pojďte do toho s námi! Zaregistrovat se můžete už nyní ZDE. Losovat budeme po ukončení soutěže a k předání sluchátek dojde 19. září na závodě.

iSport LIFE závody Do Šárky za Šárkou! Hrdá ambasadorka Strachová se rozpovídala o sportu a dětech