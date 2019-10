Jak vybrousit šampionku: Samkovou „buzeruje“ trenér, pomáhají i vědátoři

Z televize ji asi znáte jako veselou a vtipnou dívku. Při úterní tiskovce na start sezony na sponzorské čepici rozpustile nosila barevnou kytičku. Jenže na tréninku jsou to pro ni perné chvíle.

„Já ji, v uvozovkách, hrozně buzeruju a není to snadné pro její hlavu. Ale teď je v takovém rozpoložení, že je ochotna akceptovat, že jí zase trošku víc říkám, že to není ono. Už ji víc nechválím, jsem na ní tvrdší. Ale my si rozumíme,“ vysvětluje její trenér Marek Jelínek.

Samková je fenoménem své disciplíny. Hypermobilitu kloubů, kvůli čemuž jí tak často vypadávají ramena, dokáže na trati využít. Její pojetí jízdy se blíží té mužské. Je fyzicky nadupaná. Má za sebou koumácký tým, který se snaží držet teoretickou převahu nad konkurencí. A ona z toho umí těžit. Vyhrála už všechno, co ve snowboardingu jde. Dá se ještě něco zlepšit?

„Právě, že dá. To je na tom to největší, že se člověk celý život musí smířit s tím, že bude kritizovaný,“ líčí Samková a hned dodává: „Ale já chci být kritizovaná, protože díky tomu se člověk může v tréninku posouvat. Není to vlastně kritika, trenéři vám doporučují lepší, rychlejší cestu. To je to hezké, že člověk jde po dokonalosti v jízdě. Protože, když to z deseti pokusů uděláte jednou dokonale, tak je to hrozně příjemný. Člověk ví, že to udělal dobře, je to skvělý zážitek.“

Když Samková potká svůj ideální závod, je dominantní. Na olympiádě v Soči přečkala nepříjemné pády v trénincích a v závodě byla suverénní. Legendární kousek předvedla před téměř třemi lety ve Feldbergu, když do závodu Světového poháru schválně vletěla se zpožděním, aby v cíli díky vyšší rychlosti ostatní na poslední chvíli předjela. A letos v Sollitude vyhrála svůj první titul světové šampionky opět perfektní finálovou jízdou.

V nadcházející sezoně ale Samková bude zkoušet pár novinek. Bude to trochu poker, může se stát, že jí někdy padne špatná karta.

„Chceme zlepšovat techniku a upevnit ji na nejvyšší úrovni. Může se stát, že budeme zkoušet různé věci a třeba to úplně nevyjde,“ uznává Samková. „Vždycky se snažíte závod vyhrát, ale když se chcete pokoušet o věci, na které nejste zvyklý, občas to nevyjde. Ale poučíte se a budete připravený na další sezonu, kdy bude mistrovství světa. A pak na olympiádu. Je důležité dál sbírat zkušenosti. Ale když to půjde a nebudu dělat blbosti, ráda budu v popředí a budu bojovat o top trojku.“

Pro český tým ale přesto tuhle zimu výsledky nebudou tak důležité. V sezoně bez velkého vrcholu je na programu jen šest závodů Světového poháru, který Samková už dvakrát ovládla.

„I když člověk vyhraje, vždycky jsou tam krizové situace, kdy to tolik nejde. Ráda bych, abych byla spokojená se vším,“ naznačuje Samková. „Je to celokariérní snaha jezdit ideálně technicky. Na velkých závodech víte, že vám to stačí, nechcete riskovat, ale není to tak ideální, jak jezdí kluci. Vliv hraje každá maličkost. Samková je například skvěle fyzicky připravená. Má svého atletického trenéra Michala Nováka, nepoflakuje se ani na dovolené. Letos o svém volnu pořádala túry po skotských Highlands. Na Bali a v Portugalsku surfovala.

„Pomáhá to na balanc. A zjistili jsme, že na to jsou dobré i traily na kole. Letos jsem na pár trailech byla,“ líčí Samková.

Dobrá fyzička je předpokladem, aby pak na sněhu mohla zkusit dostát náročným požadavkům kouče Jelínka. Ten je ke své závodnici v tréninku tvrdý, protože si uvědomuje, že se ještě může dál zlepšovat.

„Evka furt ještě nejezdí, jak bych si úplně představoval,“ říká Jelínek. „Hodně se soustředíme na kvalitu pohybu. Evka tomu vychází vstříc. Snažím se ji formovat v pohybech tak, aby z mého pohledu byly úplně správné. Chci, aby je Evka dělala automaticky, bez toho, aby na to musela myslet.“

Naučený pohyb, na který se tělo může spolehnout. S touhle výbavou pak bude Samková zkoušet klíčový bod týmového plánu. Do důležitých zatáček, kde se dá získat výhoda, bude vjíždět ostrou cestou.

„Projetí zatáček, které mi dělají problémy, může být odvážnější. Budou to riskantnější řešení, ale pokud se povedou, budu ještě rychlejší,“ vysvětluje Samková. „Člověk by neměl myslet na to, že spadne. Jsou situace, kdy je nepříjemná zatáčka a člověk to v sobě řeší. Ale je potřeba se odhodlat a věřit si, že to člověk dá.“

Novou zbraní budou pro Samkovou prkna s menším radiusem, která jí umožní líp zatáčet v menších, uzavřených tratích, v nichž její běžné dlouhé prkno točí obtížněji.

Pomůže i rozšíření servisního týmu. Jakuba Schimmera doplní Tomáš Kašpar, bývalý mazač běžců na lyžích a biatlonistů, k dispozici bude i další servisman z Polska.

„Zkusíme dohnat další týmy, které takový formát mají a trochu nám v mazání utekli. Některé závody můžou nevyjít, budeme se učit, směrem do budoucna,“ říká Jelínek.

Český tým se dokonce snaží o vlastní vývoj. Člen servisního týmu Tomáš Kašpar spolupracuje s úseky běžeckého lyžování a severské kombinace a také s experty z liberecké Technické univerzity.

„Tam jsou vědátoři, kteří jsou tak hodní, že si na nás našli čas. Je tam hodně plánů. Mám z toho velkou radost. Tohle jsem vždycky chtěl dělat, ale nebylo s kým,“ pochvaluje si Jelínek. „ Snažíme se vyvinout lineární tester na běžky, na vosky, který nikdo nepoužívá. Snažíme se ovlivnit kvalitu skluznic laserem, plazmou. Pomáháme jim vyvíjet jiná aditiva do vosků.“

To vše pro Evu Samkovou i celý český snowboardcross. Ten se posunuje vpřed i díky populárním mládežnickým kempům. Nadcházející zimu se opět uskuteční na Dolní Moravě (5. – 11. ledna) a na Lipně (2. – 8. února).

Samkové i dalších členů reprezentace si fanoušci na Dolní Moravě užijí i při závodě Evropského poháru. Ten se koná 12. a 13. února a měl by být předehrou před závodem Světového poháru, který se plánuje na příští zimu.

„Doufejme, že to vyjde,“ těší se Samková. „Minulý rok jsem po Evropském poháru v trati trénovala a byla super.“