Celebrity s píšťalkou na MS v ragby. Právník i zkrat s loktem na fotce

Spolu s Nigelem Owensem nejlepší rozhodčí současnosti. Hned na začátku šampionátu dostal důvěru k hitu Nový Zéland-Jižní Afrika, v play off vedl čtvrtfinále Anglie-Austrálie nebo semifinálovou bitvu Walesu s Jižní Afrikou. A nakonec byl zvolen jako hlavní sudí finále.

WAYNE BARNES (Anglie, 40 let)

Původně jeden z favoritů na pískání finále, které ale při účasti své Anglie stejně pískat nemohl. I tak chytil dobré zápasy, třeba duel mezi Irskem a Skotskem nebo čtvrtfinále mezi japonskými Brave Blossoms a jihoafrickými Springboks.

Očima Jiřího Štuksy: „Na mistrovství světa mi připadal jako třetí za těmi dvěma. Kdyby ho člověk potkal v saku, řekl by si, že je to bankovní úředník, který neumí běhat. Ve skutečnosti je právník, je to absolutní zkušenost. Po mistrovství světa chtěl skončit, ale anglická federace ho přemlouvá.“