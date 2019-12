Příprava florbalistky Koníčkové: dřina v bazénu a svíčková bez knedlíků

PŘÍMO Z NEUCHATELU | Papírově není profesionálka, ale nepoznali byste to na ní. Hana Koníčková učí ve švýcarské mezinárodní škole a díky správnému životnímu stylu k tomu zvládá florbal na nejvyšší úrovni. Hraje za tým Kloten-Dietlikon Jets a o víkendu by měla s reprezentací bojovat o medaili na mistrovství světa v Neuchatelu. „Není jednoduché skloubit civilní život a florbal, ale když chcete, jde to,“ poví sympatická obránkyně. Co dělá pro to, aby se udržela na vrcholu?