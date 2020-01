Sledovat její běh, to je jak vidět v akci králíčka Duracella. Ta rychlost. Ta intenzita. A zdánlivě je neunavitelná. „Když jsem nervózní, poslouchám před startem takové to ´tuc, tuc´. To vás nakopne,“ žertuje norská biatlonistka Tiril Eckhoffová – nová lídryně SP. Díky zlepšené střelbě zažívá nejlepší sezonu v životě. Pilovala ji očním cvičením, háčkováním i thrash metalovou kapelou u ucha.