Zasportujte si doma s profesionály! Povedou vás vítězka StarDance či mistryně světa

Chcete si doma zasportovat s profesionálními trenéry a známými osobnostmi? Stačí se zapojit do projektu sport v karanténě. „Chceme, aby lidé, kteří teď musí zůstávat doma, se mohli hýbat pod vedením profesionálů,“ říká Dan Thiel, jeden ze zakladatelů této iniciativy a koordinátor sportovně-vědeckých projektů v armádním sportovním centru Dukla Praha.

Sportování pomocí internetu a sociálních sítí už není v době celonárodní karantény novinkou, ale v tomhle případě si můžete vybrat různá sportovní odvětví a pustit se do tréninku s opravdovými specialisty.

Stačí se zdarma zaregistrovat na webu sportvkarantene.cz a můžete si dopřát taneční průpravu s Veronikou Lálovou, vítězkou populární televizí soutěže StarDance, fitness aerobik s několikanásobnou mistryní světa Magdalénou Husákovou, kondiční ragbyovou průpravu s koučem Markem Pluhařem a dalšími odborníky. Pro děti je nachystán trénink s Terezou Michálkovou, kondiční trenérkou zaměřující se na fyzioterapeutickou metodu DNS.

„Náš projekt je určený opravdu všem věkovým skupinám a lidem všech výkonnostních úrovních. Každý si vybere, co chce, a může si doma zatrénovat. Je k tomu třeba jen chuť,“ zdůrazňuje Daniel Thiel.

Jak se do toho pustit?

Stačí vyplnit registrační formulář a poté se přihlásit do tréninkového deníku. Tam už na vás čekají náplně konkrétních tréninků, které jsou nejen napsané, ale i s videoukázkami, abyste netápali a viděli, jak se mají jednotlivé cviky přesně provádět. Sami si pak můžete do tréninkového deníku zapsat, kolik jste toho za den zvládli. Nestojí to ani korunu.

„Dobře se bavte a makejte,“ uzavírá Thiel.