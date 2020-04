Od hokeje do Matrixu. Filmová hvězda Reeves válel v brance, říkali mu „Zeď“

Mávnutím ruky zastavoval kulky v Matrixu, ale také puky letící směrem do brány v realitě. K hokeji se Keanu Charles Reeves dostal v dětství, když se jeho rodina v 70. letech přestěhovala do Kanady, konkrétně do Yorkville, které se nachází v sousedství hokejem posedlého Toronta. Syn anglické tanečnice a čínsko-havajského geologa nikdy nebyl zrovna studijní typ. Kvůli několika matčiným výměnám partnerů i dyslexii často střídal školy a patřil k nejhorším studentům. Na ledě však exceloval.

Reeves na střední škole De La Salle College, kde si mimochodem oblíbil i herectví, umocnil svojí hokejovou zálibu ještě víc poté, co se dostal do školního týmu jako gólman. V sezoně 1981/82 mezi třemi tyčemi zářil a byl po právu oceněn jako nejužitečnější hráč mužstva.

Výkony sedmnáctiletého brankáře, kterému nikdo na hřišti neřekl jinak než „Zeď“, neunikly zástupcům Windsor Spitfires, týmu hrající kanadskou juniorskou soutěž Ontario Hockey League (OHL). Od klubu dostal zkušební kontrakt, během kterého mohl naplno ukázat obrovský potenciál.

Nadějnou kariéru mladíka s exotickým jménem však zhatilo zranění. Po doléčení už se k aktivnímu hokeji nevrátil a vlastně ani ke škole, kterou nikdy nedodělal. Místo toho Reeves toužící po herectví všechny blízké překvapil neočekávanou cestou do New Yorku za svým bývalým nevlastním otcem Paulem Aaronem, divadelním a filmovým režisérem. Tento krok významně ovlivnil jeho budoucí cestu za slávou.

Na oblíbenou hru svého mládí však Reeves nikdy nezanevřel. „Hokej jsem vždycky miloval, ale nikdy jsem ho nebral až tak vážně,“ prozradil v rozhovoru pro The Hockey News s odstupem času. Nikdy prý nesnil o tom, že by hrál například za Toronto Maple Leafs. „Nebylo to ve mně,“ dodal.

On this day in 1986, the hockey world (and Keanu Reeves) changed forever... #Youngblood 🍿 pic.twitter.com/3CggQqaeyG — Kane Van Gate (@KaneVanGate38) January 31, 2020

Po cestě slávy zažil hotové peklo

V prvních letech herectví vystupoval především na jevišti a měl i krátké „štěky“ v televizi. Zlom přišel v roce 1986, kdy se opět vrátil do hokejové výstroje. Reeves totiž dostal nabídku na vedlejší roli ve filmu Youngblood po boku Patricka Swayzeho či Roba Lowea. Ve snímku z hokejového prostředí si nezahrál nikoho jiného než brankáře. Od tohoto okamžiku Reevesova kariéra stoupala vzhůru.

Mezi hollywoodské hvězdy si vydláždil cestu trháky jako Bod zlomu, Nebezpečná rychlost či Ďáblův advokát. Do paměti filmových diváků se ale nesmazatelně zapsal až v roce 1999 jako „Neo“ v trilogii Matrix. Výraznou stopu udělal rovněž rolí Johna Wicka ve stejnojmenné akční sérii filmů.

Reevesův život ale nebyl vždycky nejšťastnější, naopak si musel projít hotovým peklem. S přítelkyní Jennifer Syme nejprve čekal dcerku, která se však narodila mrtvá. Za rok a půl od tragédie se Jennifer zabila při autonehodě. Dodnes není jisté, jestli šlo o úmyslnou sebevraždu. Veleúspěšného herce stihl krutý osud ještě jednou v roce 2003, kdy zjistil, že jeho sestra Kim trpí leukémií. Reeves ale prokázal obrovskou statečnost a okamžitě o ní začal pečovat.

Většinu svého honoráře z filmů dodnes posílá nemocnicím v USA na léčbu zákeřného onemocnění krve a kostní dřeně. Reevesův majetek se v současnosti odhaduje na 360 milionů dolarů, on je však až neuvěřitelně skromný. Nepostavil si žádné přepychové sídlo, ani nejezdí luxusními vozy. Mnohem radši cestuje hromadnou dopravou, především metrem, kde ho často mohou vidět zvědaví fanoušci.