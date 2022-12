Novinář o vysílání PL: Debatu je třeba odlehčit, fotbal není raketová věda

Jaká je tříměsíční zkušenost s vysíláním Premier League na Canal+ Sport?

„Pro mě i část lidí v redakci je práce v televizi nová zkušenost. Když se v létě zveřejnila naše sestava, byla znát nedůvěra, což je asi i očekávatelné. Ale věřili jsme, že to můžeme rychle otočit. Jednak díky prověřeným komentátorským špičkám československé scény, jako jsou třeba Matúš Lukáč, Marek Skáčik nebo Míra Bosák, a taky znalostí a vášní, kterou všichni k Premier League máme. Pomáhá nám i inspirace u anglických sportovních stanic. To je vysoká škola. Podle nedávného průzkumu hodnotí 97 % dotázaných, že se úroveň vysílání zlepšila nebo minimálně zůstala na stejné úrovni.“

Velké zápasy doprovází Match Time, do kterého už přišli například i Tomáš Rosický nebo Karel Poborský. Splnila studia asi vaše očekávání, že?

„My jsme si řekli, že našim hlavním mottem bude popisovat ne to, co se v zápase stalo, ale proč se to stalo. Snažíme se toho držet a samozřejmě velkou roli v tom hrají naši experti, kteří rozebírají různé situace pomocí Piera, naší sofistikované elektronické tužky. Máme skupinu stálých spolupracovníků.“

O koho se přesně jedná?

„O Radoslava Kováče, Romana Bednáře, Marka Matějovského, Jakuba Podaného či gólmana Zdeňka Zlámala. Bobby, jak se mu říká, chytal ve Skotsku, ale Premier League dlouhodobě sleduje a už první měsíce nám ukázaly, že je užitečné mít mezi experty i brankáře. Chceme po nich, aby se na studia připravovali a nechodili jen ,prodat‘ své zkušenosti. Myslím, že je to znát. V říjnu se nám podařilo přivést do Match Timu i legendy Karla Poborského, Tomáše Rosického a Vladimíra Šmicera. Kromě jejich výkonů nám udělalo největší radost to, že je studio bavilo a všichni tři se chtějí vrátit, až se Premier League zase rozjede. Už máme vytipované zápasy na leden a chystáme jednu pecku. Ještě o tom nemůžu mluvit, ale snad se to podaří zrealizovat.“

Každé ligové kolo shrnujete v pondělní talk show Premier Club, která se odehrává v kulise fotbalové šatny. Kdo s tím nápadem přišel?

„Náš režisér Milan Svoboda. Musím říct, že když jsme s Jiřím Hoškem koncem května při jednom školení s Premier League Production představili právě náš koncept šatny, byli nadšení. Premier Club se snažíme dělat v odlehčenějším tónu než Match Time, ale i díky většímu časovému prostoru chceme probírat věci do hloubky. Já jsem odkojený anglickými televizními stanicemi a vždycky se mi líbil ten mix odbornosti a umění debatu odlehčit, rozesmát diváka. Pořád je to jen fotbal, show, ne raketová věda.“

Novinkou v Česku je pořad věnovaný Fantasy Premier League. Jaké máte ohlasy?

„Fantasy je velký fenomén. Celkově je aktivních zhruba deset milionů soutěžních účtů. Naše Canal+ Sport liga pro české a slovenské hráče má zhruba 40 tisíc soutěžících. Tak vysoké číslo jsme ani nečekali. Pořad vyrábí i moderuje Karel Tvaroh, bývalý hráč rezervy pražské Sparty. Na každý díl si zve dva hosty a probírá s nimi různé strategie. Jediná nevýhoda je, že kdo se v pořadu objeví, následující kolo zpravidla bodově propadne.“ (smích)

Chystáte něco nového?

„Až se Premier League na Boxing Day (26. 12.) znovu rozjede, vrátí se všechny naše pořady a navíc začneme vysílat první díly Premier League Memories. Jde o sérii rozhovorů s bývalými českými hráči, kteří působili v Anglii. Máme přístup do archivu, ke všem zápasům v historii.“

To jistě hodláte hojně využít…

„Samozřejmě. Vybereme si různé zajímavé momenty, nejen góly nebo asistence, ukázky bývalým fotbalistům promítáme na plátně a povídáme si o nich. Natočili jsme první dva díly, s Vladimírem Šmicerem a Tomášem Rosickým. Měl jsem radost, když jsem viděl, že je to povídání bavilo. Některé záběry viděli po mnoha letech nebo vůbec poprvé. Bylo strašně zajímavé sledovat, kolik detailů si i po takové době pamatují. Rád bych postupně udělal rozhovory se všemi českými hráči, kteří v Anglii odehráli víc než pár zápasů. A když se nám někdy podaří přivést ze Slovenska i Martina Škrtela, budu maximálně spokojený. Jinak první díl jsme vysílali ještě před Vánocemi – 19. prosince.“

Ve vašich předzápasových studiích nabízíte i exkluzivní interview s hráči Premier League. Jakou cestou se k nim dostáváte?

„Canal+ Sport vysoutěžil na české poměry unikátní balíček. Ten nám jednak garantuje, že za sezonu můžeme odvysílat všech 380 zápasů živě, zaručuje přístup ke zmíněnému archivu, ale i možnost rozhovorů s hráči.“

Jak to funguje?

„Každý klub Premier League vybere s předstihem jednoho až dva hráče před ligovým kolem. Jednotlivé stanice si pak můžou ze seznamu vybrat a poslat žádost o rozhovor. Je jasné, že o největší hvězdy je zájem televizí z celého světa. Lidé z Premier League Production vyberou čtyři, každý z nich pak má na své otázky deset minut.“

Takže můžete mít rozhovor třeba s Harrym Kanem nebo Virgilem van Dijkem?

„Teoreticky ano. Ale u největších osobností jsou logicky preferovány největší televizní stanice. Na to nás upozorňovali kolegové z Polska, ať nečekáme každý týden nějaké eso. Na druhou stranu si nemůžeme stěžovat, že by nás PLP nějak šidila. Kolega Martin Minha dělal interview se záložníkem Pierrem-Emilem Hojbjergem z Tottenhamu, Karel Tvaroh s brankářem Evertonu a reprezentační jedničkou Anglie Jordanem Pickfordem. Na mě vyšel třeba talent z Liverpoolu Harvey Elliott nebo záložník Manchesteru United Fred. A vlastně se povedl i Virgil van Dijk, i když jen napůl…“

Jak to?

„V říjnu jsem s naším kameramanem a střihačem Janem Fukou vyrazil na šest dní do Anglie, celkem na tři zápasy Premier League. Začali jsme v Liverpoolu, kde hrál West Ham. Měli jsme zažádáno o pozápasový rozhovor s Tomášem Součkem. Platí tam ale jedno pravidlo, že hráč poraženého týmu nemá povinnost na rozhovor přijít. West Ham prohrál, já přišel do mix zóny na rozhovor, ale člověk z PLP mi řekl, že Tomáš nebude, ovšem místo něj nám nabízí Virgila van Dijka.“

Co jsi na to říkal?

„Je to můj velký oblíbenec, jenže mě to zaskočilo, tak jsem tomu chlapíkovi řekl něco ve stylu: Ale já měl zažádáno o Tomáše, ne o Virgila. Musel si o mně myslet, že jsem blázen, když jsem jakoby protestoval. Samozřejmě, že jsem vzápětí kývnul. Problém byl v tom, že jsem na něj neměl nachystanou jedinou otázku. A on tam za necelou minutu dorazil... Když už jsem položil první dotaz, a během odpovědi si připravil druhý, začal na to téma sám od sebe mluvit. To mi úplně nepomohlo. Nějak jsme to dodělali. Ale bohužel, vinou technických problémů, ne na naší straně, se to nepodařilo odvysílat. Možná pro mě dobře. (smích) Každopádně to byla zajímavá zkušenost. Na podzim jsme byli přímo v Anglii dvakrát, i na jaře přineseme divákům reportáže přímo ze stadionů.“

V deníku Sport jsi pracoval přes šestnáct let. Jak moc při své současné práci čerpáš z této zkušenosti?

„Televizní práce je pro mě v některých věcech pochopitelně nová zkušenost a stále se učím. Ale Sportu mimo dalších věcí vděčím za to, že jsem mohl pravidelně minimálně jednou za rok jezdit do Anglie, dělat rozhovory s hráči jako Petr Čech, Tomáš Rosický, Vladimír Šmicer, Milan Baroš a řadou dalších. Získal jsem v té době kontakty, které využívám dodnes.“

Jak je to pro tebe časově náročné, když se Premier League hraje o víkendech, dokonce i o vánočních svátcích?

„Není to pro mě a pro mou rodinu nic nového. Ať už to bylo ve Sportu, nebo i potom, vždycky jsem měl zaměstnání, kdy se nejvíce pracovalo o víkendech. Premier League je už skoro dvacet let mojí srdeční záležitostí. A to, že se jí můžu teď věnovat naplno, navíc tak zblízka, je pro mě splněný sen.“