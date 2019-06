Hirt po čtvrtém místě ve Švýcarsku: Teď by to chtělo ještě vyhrát

Jak náročná byla první horská etapa?

„Etapa nebyla nějak vyloženě těžká, začátek byl trošku zvlněný, ale nebylo to nic náročného. A pak se čekalo na poslední kopec. Nebyla ani dlouhá, bylo to spíš o tom jednom kopci v cíli.“

Měl jste v plánu v této etapě jít dopředu, nebo se to tak vyvinulo?

„Počítal jsem s tím, že bych ji chtěl zkusit, protože z těch dojezdů je to asi nejprudší kopec, který tady bude. V pátek je kopec sice delší, ale není tak prudký. Takže jsem se chtěl otestovat hlavně tady.“

Pomohl vám i poslední týden na Giro d´Italia, kdy jste byl v dobré formě? Udržel jste ji až doteď?

„Na jednu stranu je dobré mít v nohách Giro, ale taky záleží na tom, jak to komu sedne. Kdo skončí Giro unavený, tak tady nemá šanci a zabalí to. Ale kdo skončí Giro relativně čerstvý, tomu to pomůže. Ale nějaká únava tam už je, jak fyzická, tak psychická. Ale zatím to ještě koušu. Uvidím, co v další etapě. Doufám, že to ty tři dny ještě nějak vydržím.“

S čím jste do závodu šel?

„Tým chtěl, abych tady zkusil jet na celkové pořadí. Já osobně jsem si říkal, že uvidím, že nemám co ztratit. Buď budu unavený z Gira, nebo budu v pohodě. A když se mi bude chtít, tak to zkusím. Ale bez stresu, že když to nevyjde, nic se neděje.“

Začátek moc v kopcích nebyl, čili to pro vás moc nebylo. Ve čtvrtek už jste se rozjel líp?

„V prvních dnech byl hlavně úkol neztratit v hromadných dojezdech a časovka je prostě časovka. Tam buď jedete dobře, nebo ne. Já jsem ji zajel relativně solidně a pak ty tři etapy, které končily sprintem, tam byl hlavní úkol neztratit.“

Jaký by byl ideální scénář do zbytku závodu?

„Kdybych v pátek vyhrál třeba s dvěma minutami na Egana Bernala (současný lídr závodu), pak jsem v časovce zajel třeba jako Rohan Denis, který ji asi vyhraje, a pak v poslední etapě bych mohl třeba vyhrát. A bylo by to fajn.“

A reálné je co?

„Já si myslím, že je to reálné.“ (smích)