Pardubice už umí nakupovat, Ludvig s Laukem jsou trefy! Kempný? Faul Sparty

Nejdiskutovanější extraligový tým sídlí v Pardubicích. Nejdiskutovanější i kvůli nákupní politice. Ne vždy v Dynamu sklízí pochvalu, ale za pořízení Johna Ludviga a předběžnou dohodu s Jakubem Laukem si v novém dílu Zimáku vysloužil klub uznání. Radek Duda je asi jediným Čechem, který dopodrobna zná Ludvigův charakter, strávili spolu dost času a známý dovednostní kouč má jasno: „Johnny je fantastická posila,“ nepochybuje. To samé Jakub Lauko, jenž by mohl vytvářet perfektní servis Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi. Z výše popsaného vyplývá debata o tom, jak konkrétně by měla vypadat sestava Dynama v nové sezoně. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>