Poočku sleduje skifařku na vodě a přitom vozí půldruhého roku starou slečnu v kočárku po břehu Vltavy nebo v Račicích sedne na kolo a holčičku posadí za sebe do sedačky. „Mirčina maminka bydlí v Brně a taky potřebuje někdy klid. Občas nemůže ani druhá babička, tak to musíme zvládat sami. Ostatně, Adélka je v kočárku i na kole spokojená,“ říká devětačtyřicetiletý majitel tří světových medailí na skifu lehké váhy.

Pro malou Topinkovou je „strejda s motorákem.“ Oblíbený strejda. „Zkoušel jsem ji posadit i do člunu, ale moc se jí tam nelíbilo. Taky byla doteď celkem zima,“ dodává starostlivě. Holčičku dokáže vzorně zabavit. „Adélka nejradši kope do balonu. Taky pozorujeme zvířátka kolem vody. Vždycky jí ukážu, kde zrovna maminka jede, Mirka jí předvádí, jak vesluje.“ Přes zimu to zvládali i v posilovně. „Musela si vyzkoušet, jak se sedí na trenažéru, jako máma. Copak teď, to už je v pohodě! Ale na podzim, když ještě pořád padala přes všechny ty činky a železa, to bylo někdy o život.“

Není pochyb, že s hlídáním dcery své svěřenkyně nemá sebemenší problém. Sám se stal otcem před 23 lety. „Tehdy v mládí jsem si otcovství moc neužil, tak hlídám teď Mirce. Adélka je fajn, dá se s ní komunikovat. A musím říct, že je to příjemný,“ připouští. „Občas to vydá třeba i na sedm hodin, když jde Mirka na rehabilitaci, a to jsem pak už docela vyčerpanej. Přece jen, člověk musí dávat v jednom kuse bacha, kór když jde o cizí dítě,“ usmívá se Kacovský.

Foto Barbora Reichová (Sport)

Dobře teď rozumí pocitům matky – veslařky. „Mirka je pořád v zápřahu. Dřív občas fňukala a nad vším dumala, teď nad ničím moc nepřemýšlí, přijde, odtrénuje a už má v hlavě další věci.“ Které? Oběd pro holčičku, cestu na pískoviště… Jiní sportovci odpoledne odpočívají, Knapková je v jednom kole.

„Ale fyzicky je na tom velmi dobře. Zimní testy to ukázaly. Vytrvalost rozhodně není problém, uvidíme, jak jí to půjde na dvou kilometrech.“

Jak to půjde na klasické veslařské trati, to se ukáže už o víkendu při úvodním dílu Světového poháru v Plovdivu. Na závody vyrazí Topinková bez dcery. „Mirka si tam aspoň odpočine a trochu se vyspí. Doma vstává třikrát nebo čtyřikrát za noc, protože Adélka se budí,“ vysvětluje Kacovský.

„Fyzicky je na tom Mirka líp nebo stejně jako před mateřskou, ale přijdou zase jiné, mladší soupeřky. I když … mladší. Teď při prvním letošním Světovém poháru v Plovdivu závodí i Karsten (Jekatěrina Karstenová, dvojnásobná olympijská vítězka, šestinásobná mistryně světa). Šestačtyřicet let, hotovej Jágr!“ smál se trenér.