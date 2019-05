Anthony Butler se narodil v New Yorku. Už v dětství přitahoval problémy jako magnet a mnohé se nezměnilo ani když dospěl. Ve dvaceti letech mu dokonce hrozilo vězení za to, že se nedostavil k soudu, kam byl předvolán kvůli prodeji marihuany.

Jako by toho nebylo málo, přihodil mu osud nedlouho poté do cesty další potíže. V tom samém roce (2008) byl na rohu ulice, v městském obvodu Bronx, postřelen do hlavy. „Tohle je můj konec. Teď umřu,“ napadlo ho, když se probral na nemocničním lůžku. I přes vážná poranění nakonec přežil. Kulka mu ale nenávratně poškodila zrak.

K Anthonymu byla přiřazena Jessie Rix, rodačka z Minnesoty, která pracovala jako marketingová manažerka v módním odvětví. • Foto Instagram ichristianrodriguez

Ačkoliv se Anthony snažil myslet pozitivně, nebylo pro něj vůbec jednoduché zvyknout si na život ve tmě. Neměl však ve zvyku litovat se, a proto se raději soustředil na to, jak se co nejrychleji vrátit k běžnému životu. Chtěl začít sportovat a žít aktivně, ale uvědomoval si, že bez pomoci druhých to zřejmě nepůjde. Obrátil se proto na dobrovolníky ze sdružení Achilles International, kteří propojují lidi s různým postižením a běžecké průvodce.

K Anthonymu byla přiřazena Jessie Rix, rodačka z Minnesoty, která pracovala jako marketingová manažerka v módním odvětví. Běžci si okamžitě padli do noty. Jessie při tréninku Anthonyho vedla a upozorňovala ho na možná nebezpečí, jako byly nízké větve nebo hrboly na silnici. Popisovala mu i to, jak vypadá místní krajina. „Ačkoliv se může zdát, že je to hračka, není to tak jednoduché. Musela jsem se nejprve naučit, jak komunikovat s lidmi, kteří jsou slepí nebo mají jiná postižení," říká Jessie o roli běžeckého průvodce pro handicapované.

Běžci se postupem času začali čím dál více sbližovat. • Foto Instagram ichristianrodriguez

Běžci se postupem času začali čím dál více sbližovat. Mluvili spolu o všem – o Jessiině práci a Anthonyho minulosti, nebo o jeho bývalém vztahu. „Věděl jsem, že se na Jessie můžu absolutně spolehnout. Nikdy nebyla sobecká a vždy si na mě našla čas. Byl to člověk, kterému jsem mohl plně důvěřovat,“ vypráví o jejich vzájemném poutu Anthony.

Po měsíci přátelství spolu nakonec začali chodit. Dnes tato dvojice kromě vášně pro běh sdílí také byt v New Yorku. Společně už absolvovali maratony v Paříži, Chicagu, Washingtonu i Kalifornii a chystají se na další. Pár doufá, že jejich pozoruhodný příběh bude pro jiné inspirací a důkazem toho, že zdravotní postižení nemusí být důvodem, proč přestat sportovat a dokonce ani závodit.