Muslimská boxerka z titulní strany: před rodinou musela tajit, co dělá!

Když boxerka Ramla Ali získala v roce 2016 titul šampionky Anglie i Velké Británie, nikdo z z členů její rodiny se nedíval. Nebylo to proto, že by nemohli přijet nebo si pustit přenos v televizi - zkrátka to jen vidět nechtěli.

Ramla Ali, která je první muslimkou, jež vybojovala anglický titul v boxu, dlouho tajila před svou rodinou, co dělá. Věděla, že její nejbližší by s tím nesouhlasili. Ali začala boxovat v období puberty. Doma tehdy raději řekla, že trénuje fitness. Nechtěla totiž rodičům nic vysvětlovat a čelit jejich výčitkám. Udržet tohle velké tajemství se jí podařilo až do jejích dvacátých narozenin.

„Pamatuju si, jak jsem tehdy přišla z tréninku a všichni seděli v obývacím pokoji. Hned mě napadlo, že se něco děje! A měla jsem pravdu. Máma hned spustila, že musím s tím, co dělám, přestat. Jsi muslimská dívka, říkala, nemůžeš ukazovat kůži a dělat mužský sport, co by tomu řekli ostatní? To, co mi tehdy řekla, mi zlomilo srdce,“ popsala Ramla pro BBC.

Pro klid v rodině Ramla s boxem skutečně přestala. Začala pracovat v londýnské advokátní kanceláři s pravidelnými nočními směnami, kvůli kterým neměla na box čas ani myšlenky. Její život však jako by najednou začal postrádat smysl. Po šesti měsících se proto rozhodla opět vrátit ke sportu, který miluje a který pro ni tolik znamená. Věděla však, že s tím nebudou její nejbližší souhlasit.

Osudný útěk z Mogadiša

Ramla byla ještě batole, když se její rodina rozhodla uprchnout ze somálského hlavního města Mogadišo. Její starší bratr byl začátkem 90. let během občanské války zabit. Bylo mu sotva 12 let. Že přežila Ramla, je v podstatě malý zázrak. „Nechali jsme v Mogadišu všechno, co jme měli. Během útěku po nás stříleli a zabili většinu lidí v autě, v kterém jsme prchali," popsala jejich útěk z města matka Ramli Anisa.

Rodina přečkala i devítidenní plavbu lodí do Keni, během níž na přeplněné plachetnici spousta lidí zemřela hlady. Nakonec se jim podařilo dostat až do Londýna, kde jim byl jako uprchlíkům poskytnut azyl. Právě zde se Ramla také poprvé dostala k boxu.

Ramla Ali, která je první muslimskou, jenž vybojovala anglický titul v boxu, dlouho tajila před svou rodinou, že se tomuto sportu věnuje. • Foto Profimedia

"Jsem na tebe tak pyšný"

Kvůli svému původu se Ramla v roce 2017 rozhodla na mezinárodních soutěžích zastupovat nikoliv Anglii, ale Somálsko. Byla to velká výzva. Neexistovaly zde totiž žádné profesionální kluby ani boxerská federace. Ramla však společně se svým manželem, trenérem boxu, vyvinula velké úsilí, díky kterému byl v loňském roce ustanoven Somálský boxerský svaz.

Když v minulém roce popisovala Ramla své cíle pro somálskou televizi, její strýc, který zde žije, vše napjatě sledoval. "Jsem na tebe tak pyšný. To, co děláš, je úžasné a láme mi srdce, když vím, že jsi to musela tak dlouho tajit. Neboj se, vysvětlím tvé mámě, že nejde o nic špatného," řekl jí s úsměvem poté, co viděl rozhovor v televizi.

Dnes už je na svou dceru hrdá i Ramlina matka. „Nemůžu ji zastavit, nebude mě totiž poslouchat. Jsem ale ráda, že má dcera dělá to, co ji činí šťastnou,“ říká Anisa.

"Důvodem toho, proč mě moje máma požádala, abych s boxem přestala, bylo to, že si myslela, že naše komunita se na to dívá skrze prsty. Ovšem teď, když zjistila, že ženský box je pro ostatní v pořádku, smířila se s tím," vysvětlila Ramla pro BBC.

Nadějná boxerka má teď plnou podporu své rodiny, která doufá, že jako první somálská žena v historii bude v příštím roce reprezentovat svou zemi na LOH 2020 v Tokiu.