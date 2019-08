Jak na pevný zadeček? Tajné tipy od Shakiry i přítelkyň Ronalda či McGregora!

S výdechem vraťte nataženou nohu zpět. Chodidla by měla být po celou dobu "přilepená" k podlaze - vyvarujte se zvedání pat.

Pravou nohu s nádechem unožte až do propnutí kolene. Levou nohu nechte pokrčenou.

Shakira je dlouholetou přítelkyní fotbalového obránce FC Barcelona Gerarda Piquého , s kterým vychovává dva syny. Ačkoliv se to může zdát neuvěřitelné kolumbijská diva oslavila letos své dvaačtyřicáté narozeniny. Přesto se však může chlubit postavou, kterou by jí mohla závidět kde jaká mladší kolegyně z hudební branže. Ze svou vypracovanou postavu vděčí především tanci, ale také posilování. Tohle je jeden z jejích oblíbených cviků pro pevný zadek.

Postavte se zády ke stupínku a opřete o něj nárt jedné z nohou. Následně klesejte do pozice hlubokého výpadu.

Dee Devline si vzal do parády její manžel, irský MMA zápasník Conor McGregor.

Dee Devline si vzal do parády její manžel, irský MMA zápasník Conor McGregor. • Foto Instagram

Dee Devlin je už jedenáct let partnerkou irského MMA zápasníka Conora McGregora . S hvězdou UFC má dvě děti. Starší Conor oslavil v květnu své druhé narozeniny, mladší dcera Croia přišla na svět teprve letos v lednu. Ačkoliv je tak Dee plně vytížená starostí o děti, na sport rozhodně nezanevřela. Poctivě maká pod vedením svého manžela, aby byla co nejdřív ve stejné kondici jako před těhotenstvím. Tady je jeden z jejích tipů na posílení zadních partií.

Je tomu sotva týden, co Georgina Rodríguez, manželka fotbalového útočníka Cristiana Ronalda , předvedla své křivky v reklamě italské značky spodního prádla Yamamay. A rozhodně bylo na co koukat! Georgina totiž není žádná vyzáblá modelka, nýbrž majitelka pevné postavy dokonalých tvarů. Za ty vděčí nejen genetice, ale také pravidelným tréninkům, které často absolvuje spolu se svým přítelem. Tímto cvikem trápí své hýžďové svaly.

Následně natáhněte pravou ruku dopředu a současně levou nohu dozadu. Levá paže, o níž se opíráte, by měla se zemí svírat pravý úhel.

Modelka propojuje několik fitness metod a provádí nejrůznější cičení od jógy přes kickbox až po surfování. Nejdůležitější je však podle ní mít ke cvičení pozitivní přístup. "Neberu to jako svou povinnost. Pokud den nebo dva vynechám trénink, rozhodně se z toho nehroutím," popisuje ve své knize. A tady je jeden z jejích fitness tipů, kterým pravidelně procvičuje záda, hluboký stabilizační systém i hýžďové svaly.

Gisele Bündchen je brazilská supermodelka, která je už deset let provdaná za legendárního quaterbacka Toma Bradyho . Před nedávnem Gisele vydala svou knihu, s názvem Lekce: Moje cesta ke smysluplnému životu, kde popsala mimo jiné také to, jak si i po čtyřicítce udržuje svou dokonalou postavu.

Clarisse Alves se poznala se svým manželem, když jí bylo patnáct let.

Clarisse Alves se poznala se svým manželem, když jí bylo patnáct let. • Foto Instagram

Clarice Alves je už jedenáct let manželkou obránce Realu Madrid Marcela Viery . Se svou životní láskou se poznala, když jí bylo patnáct a o pět let později se mladý brazilský pár vzal. Aby i po letech připadala Clarisse svému manželovi stále atraktivní, poctivě maká na své postavě. Tohle je jeden z jejích oblíbených cviků na tvarování zadečku.

Anna Kasterova

Anna Kasterová se před třemi lety provdala za ruského útočníka Pittsburgh Penguins Jevgenije Malkina. Ačkoliv si jejich vztah vyžádal pozornost médií nejde o nic, na co by Anna nebyla zvyklá. Než se totiž odstěhovala za svým manželem do Ameriky, pracovala jako moderátorka ruského kanálu. Coby oblíbená televizní hvězda musela vždy dbát na svou postavu a nic se nezměnilo ani teď, když se naplno věnuje své rodině. Tohle je její tip na posílení hýždí

Anna Kasterova pracovala jako moderátorka ruské televize. • Foto Instagram