Devětadvacetiletá Krejčíková vyhrála duel proti 56. hráčce světa a čerstvé finalistce z Eastbourne Ealaové po dvou hodinách. Soupeřce vzala pětkrát servis a přehrála ji v počtu vítězných míčů 43:24. Pomohlo jí také šest es.

Krejčíková, která odstoupila minulý týden z Eastbourne kvůli zranění pravého stehna, ztratila první set poté, co od stavu 2:1 prohrála čtyři hry po sobě. Ealaová posléze využila třetí setbol.

V dalším průběhu však svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka převzala iniciativu. Ve druhém setu utekla do vedení 5:0 a srovnala. V rozhodující třetí sadě byla Krejčíková na servisu stoprocentní, opět získala brzký náskok a duel dotáhla k vítězství. V dalším kole narazí na Američanku Caroline Dolehideovou, nebo Nizozemku Arantxu Rusovou.

Siniaková potvrdila, že se jí proti Čeng Čchin-wen na trávě daří, vyhrála proti ní na tomto povrchu i třetí vzájemný zápas. V utkání, které bylo odložené z pondělka, zvítězila po bezmála dvou a půl hodinách a postoupila do 2. kola Wimbledonu potřetí za sebou. Dál se utká s čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou a bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou z Japonska.

Osmadvacetiletá Siniaková získala první set díky obratu v koncovce. Přestože ztrácela 3:5, čtyřmi gamy za sebou vývoj otočila a ujala se vedení. Ve druhém setu se Češce na returnu tak nedařilo a Čeng Čchin-wen díky brejku v deváté hře srovnala. Třetí sada už ale zase patřila Siniakové. Po dvou brejcích vedla 5:0 a olympijská vítězka dvouhry v Paříži zvládla konečné skóre jen zkorigovat.

Muchová neuspěla v úvodní fázi Wimbledonu počtvrté za sebou. Na grandslamech prohrála letos třetí ze čtyř zápasů, v 1. kole vypadla také na antukovém Roland Garros. Finalistce letošního turnaje v Berlíně Wang Sin-jü podlehla za necelou hodinu a půl.

Olomoucká rodačka, která se potýká se zraněním levého zápěstí, přišla čtyřikrát o servis, soupeřku brejkla jen jednou. První set prohrála kvůli ztracenému podání v 11. hře. Ve druhé sadě brzy ztrácela 0:4 a manko již nedohnala.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 53,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo: Paul (13-USA) - Monday (Brit.) 6:4, 6:4, 6:2, Sonego (It.) - Faria (Portug.) 6:3, 6:4, 6:2, Sinner (1-It.) - Nardi (It.) 6:4, 6:3, 6:0, Basilašvili (Gruz.) - Musetti (7-It.) 6:2, 4:6, 7:5, 6:1, De Minaur (11-Austr.) - Carballés (Šp.) 6:2, 6:2, 7:6 (7:2), Navone (Arg.) - Shapovalov (27-Kan.) 3:6, 6:4, 6:1, 6:4, Kecmanovič (Srb.) - Michelsen (30-USA) 6:2, 3:6, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), Marozsán (Maď.) - McCabe (Austr.) 6:1, 6:4, 6:3, Vukic (Austr.) - Tseng Chun-Hsin (Tchaj-wan) 6:3, 6:4, 4:6, 7:6 (7:4), Van de Zandschulp (Niz.) - Arnaldi (It.) 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4, Ofner (Rak.) - Medjedovič (Srb.) 7:6 (10:8), 3:1 skreč, Močizuki (Jap.) - Zeppieri (It.) 2:6, 3:6, 6:3, 7:6 (8:6), 7:5, Cazaux (Fr.) - Walton (Austr.) 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (5:7), 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Cocciarettová (It.) - Pegulaová (3-USA) 6:2, 6:3, Kasatkinová (16-Austr.) - Arangová (Kol.) 7:5, 6:3, Alexandrovová (18-Rus.) - Honová (Austr.) 6:2, 7:5, Lamensová (Niz.) - Jovicová (USA) 6:1, 6:1, Samsonovová (19-Rus.) - Jointová (Austr.) 6:3, 6:2, Tausonová (23-Dán.) - Watsonová (Brit.) 2:6, 6:4, 6:3, Erjavecová (Slovin.) - Kosťuková (26-Ukr.) 3:6, 6:3, 6:4, Beguová (Rum.) - Juvanová (Slovin.) 7:6 (8:6), 1:6, 6:3, Volynetsová (USA) - Mariaová (Něm.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:1, Kalinská (Rus.) - Stojanovičová (Srb.) 6:3, 7:6 (7:4), Sönmezová (Tur.) - Cristianová (Rum.) 7:6 (7:3), 6:3.