TEST: Hodinky Huawei Watch GT jsou plné paradoxů. Chvíli nebe, chvíli peklo

Na test těchto hodinek jsem se hodně těšil. Na obrázcích vypadaly parádně a také uživatelské recenze si je pochvalovaly. První dojem z hodinek ale žádné nadšení nevyvolal. Alespoň na mě působí o dost obyčejněji než na obrázcích.

Své určitě udělal i jednoduchý gumový řemínek, který prostě nepůsobí nijak luxusně. Huawei ale nabízí i verze s jinými řemínky, které vypadají, alespoň podle fotek, o dost elegantněji. Také tělo hodinek působí spíše obyčejně, ale spousta zastánců by mohla říct, že nabízí příjemný kompromis ve velikosti i tloušťce. Přesto se hodí spíše na pánské zápěstí.

Ovládání je řešeno pomocí dvojice tlačítek a zejména pak dotykovým displejem. Jeho rychlost reakcí bych si ale určitě představoval vyšší, stejně tak displej mnohdy zareagoval až na opakovaný pokyn. Samotné ovládání je pěkně přehledné, horní tlačítko slouží pro návrat zpět v nabídce, to spodní rovnou spouští sportovní režim.

Hodinky Huawei Watch GT displej: 1,39"

rozlišení: 454 × 454 bodů

hmotnost: 46 g

baterie: 420 mAh, max. výdrž 3 týdny

měření tepu: ano, optické

další funkce: instalace ciferníků, Bluetooth, barometr

cena: 5 699 Kč klady: měření VO2Max, špičková výdrž baterie zápory: slabší možnost úprav ciferníků a sportovní obrazovky, horší komunikace s mobilem

Pro někoho by mohlo být nevýhodou, že prostředí hodinek je pouze v anglickém jazyce. V menu ale nic složitého nehledejte, většina funkcí se dá myslím pochopit i bez znalosti cizího jazyka.

Pohybem do stran z hlavní obrazovky se dostanete k ukazateli tepu, zobrazení počasí a fitness obrazovce s aktuálním stavem kroků a kalorií. Je to jednoduché a přehledné i když bych si rozhodně představoval bohatší možnosti. To stoprocentně platí při výběru podoby ciferníku. Hodinky nabízejí kolem deseti různých grafických variant, zhruba stejný počet se ještě dá doinstalovat přes aplikaci. Jejich společným problémem je ale to, že nejdou jakkoliv editovat. Pokud se vám některý graficky líbí, ale například místo údaje o nadmořské výšce byste raději získali přehled o své tepové frekvenci, máte prostě smůlu. Ciferník musíte brát takový jaký je, se všemi jeho výhodami i nedostatky.

Hodně velkou pochvalu naopak Huawei Watch GT musí sklidit za výdrž na baterie. Výrobce hovoří až o třicetidenní výdrži, v takovém případě je ale nutné počítat s takřka nonstop vypnutým displejem, bez měření tepu a jakýchkoliv sportovních aktivit. Já se při běžném používání dostal na výdrž zhruba devět dnů, během kterých jsem zhruba pět až šest hodin využíval i GPS. Měření tepu jsem měl zapnuté nonstop. A to mi připadá jako hodně dobrá hodnota. Výkonná baterka se totiž nijak neprojevuje na hmotnosti hodinek (moje verze s gumovým páskem měla hmotnost 65 gramů) a dobíjet méně jak jednou týdně je prostě skvělé. Pokud bych měl vybrat jednu vlastnost, kvůli které si Watch GT vybrat, byla by to rozhodně výdrž baterie.

Návrat v čase

Huawei Watch GT sice patří do kategorie smart hodinek, propojení s mobilem je ale na úrovni srovnatelné s mnohonásobně levnější konkurenci. V praxi mi bez potíží fungovala jen upozornění na maily či zprávy včetně jejich textů a jmen odesilatelů. U hovorů už ale byla úspěšnost hodinek podstatně menší. Na některé upozorňovala, jiné ignorovala, i když bylo bluetooth spojení s telefonem rozhodně aktivní. U hovoru mimochodem funguje pouze jejich odmítnutí, jinak se velmi hlasitého vibrování hodinek nezbavíte. Navíc displej neukazuje, kdo vlastně volá. Chyběla mi i možnost místo odmítnutí odeslat zprávu. Podobné funkce by moderní smartwatch rozhodně umět měly.

Přes aplikaci Huawei Health, která už je naštěstí v českém jazyce, nastavíte na hodinkách pár nejdůležitějších věcí. Jak už jsem psal dříve, doinstalovat se dá několik ciferníků, zapnete pokročilou analýzu spánku či sledování tepové frekvence. Aplikace nahradí hodinky při nastavování budíku, ale takřka vše ostatní musíte ovládat přímo prostřednictvím Watch GT. Na začátku mi hodně užitečné připadalo připomenutí při odpojení hodinek od telefonu. Funguje ale s velkým zpožděním, často se mi stalo, že hodinky zahlásily odpojení ve chvíli, kdy už jsem byl znovu v blízkosti mobilního telefonu.

Sportovní unikát

V hodinkách jsem napočítal celkově 11 sportovních režimů, díky voděodolnosti nechybí plavání, klasikou je jízda na kole a běh. Ten jsem využíval především. A hodinky mě dokázaly pořádně překvapovat, v negativním i pozitivním smyslu. Nejprve ty lepší vlastnosti. Huawei GT Sport se nebojí pouštět do výpočtu VO2Max a výsledky jsou srovnatelné s mnohem dražšími sporttestery. Odhad závodních časů je dokonce o mnoho lepší než u většiny konkurence. To stejné se dá říct i o odhadu doby regenerace a tréninkovém efektu. Hodně překvapí i velmi přesný odhad kadence. Co se týká pokročilých funkcí, hodinky opravdu příjemně překvapí.

O to větší zděšení nastane ve chvíli, kdy zjistíte, že mají problém se základní funkčností. Při prvním zkušebním běhu jsem se podíval na displej, na kterém se objevovala spousta čísel, bohužel jejich popisek je vyveden drobným šedým písmem, které se při rychlejším pohybu nedá přečíst. Takže jsem nezjistil, na co se dívám, dokud jsem nezastavil. Pak jsem se teprve dozvěděl, že jedna z obrazovek ukazuje počet kroků, jejich kadenci a kalorie.

Obrazovka, která se vám nehodí, se nedá odstranit, hodnoty i pořadí displejů je pevně dané. Například průměrné tempo ale hodinky vůbec nenabízejí. Tedy vlastně ano, ale pouze na samostatném displeji v rámci jakéhosi závodění s virtuálním soupeřem, kterému na začátku nastavíte, jak rychle má běžet on. Proboha proč?

Rychlost fixace GPS je docela dobrá, stejně tak její přesnost. Hodinky ale občas bojují se správným změřením převýšení, a tak výjimečně najdete u nastoupaných metrů naprosto neodpovídající hodnotu.

Hodinky plné paradoxů

U měření tepové frekvence je třeba zopakovat základní poučku se správně utaženým páskem. V takovém případě nabízejí Watch GT hodnoty, které jsou maximálně o pět tepů jinak než při měření s hrudním pásem. Úplně přesné tedy určitě nejsou, ale zásadními chybami také netrpí.

Huawei Watch GT jsem na ruce měnil hned po dotestování Samsung Galaxy Watch Active. A když nebudu počítat výdrž a několik pokročilejších sportovních funkcí, jsou pozitiva jednoznačně na straně Samsungu.

Huawei Watch GT určitě nejsou špatné hodinky, i když to možná tak z recenze nevyznívá, některými svými vlastnostmi a provedením mi ale připadaly zastaralé. To nemusí být nutně špatně, ale měla by tomu odpovídat i cena. Kolem hranice 4 000 Kč by se jednalo o dobrou koupi, vyšší investice se ale budou při aktuálních schopnostech konkurence zdůvodňovat jen velmi složitě.