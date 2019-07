TEST: Sportovní podprsenky. Běh i bez trička, rajcovně průhledný materiál

1. Zapomeňte na to, že jste žena.

2. Na štendru nehledáte lásku na první pohled, ale technicky dokonalý výrobek.

3. Cokoliv, co není označeno high support, odkládejte zpátky.

4. Cokoliv, co nemá široká ramínka křížící se na zádech, širokou spodní gumu a opravdu pevný materiál, odkládejte taky zpátky.

5. Ano, i tu růžovou z výprodeje!

6. No, tak si ji vezměte na jógu, no…

7. Podprsenku nekupujte na internetu. Zajděte do kamenného obchodu a nechte si poradit s velikostí.

8. Pokud tam nikdo takový není, vezměte si ji o půl čísla menší, vytáhne se.

9. Před zrcadlem se nenakrucujte (a nenípejte!), ale zkuste si klus na místě. Pokud je to sportovní prodejna, klidně v ní vlítněte na běžecký pás.

10. Nakupujte bez kompromisů. Chraňte svá prsa!