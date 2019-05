Niki Lauda, který v pondělí ve věku 70 let zemřel na klinice v Curychu, byl pojem! Ikona motoristického sportu. Absolvoval celkem 171 Velkých cen a 25 závodů vyhrál. Život trojnásobného mistra světa byl plný úspěchů, ale také těžkých chvil. Připomeňme si vybrané okamžiky z Laudovy kariéry včetně děsivé nehody na Nürburgringu v roce 1976 v článku.

1. Zrod závodníka Nikiho Narodil se 22. února 1949. V bohaté průmyslové rodině byl hlavou dědeček Hans Lauda. Jeho vnuka Andrease Nikolause Laudu, řečeného Nikiho, chytlo však od mladého věku závodění, na což se jeho společensky uznávaná rodina dívala skrz prsty. Spory vygradovaly až ve střet s dědečkem, s nímž pak už nepromluvil až do jeho smrti. Citát

„Byznys je méně transparentní než vyhrát GP. Když dojedete v závodě první do cíle, vyhrál jste. V byznyse tohle neplatí.“ 720p 360p REKLAMA Odešla legenda! Zemřel trojnásobný mistr světa formule 1 Niki Lauda

2. Závodit? Zapomeň! Bylo mu dvacet let, když se musel rozhodnout. Stát se buď profíkem, nebo to zabalit. Chtěl uspět mezi špičkou, jenže navzdory výsledkům potřeboval i peníze, aby si zaplatil sedačku u některých z týmů. Jen stáj March (F2), do níž Lauda chtěl, chtěla půl milionu šilinků. Když přišel žádat o půjčku banku, v jejímž představenstvu seděl jeho dědeček, byl odmítnut. Stále věřil, že se Niki bude věnovat kariéře byznysmena. Ten však šel o dům dál a pak už s ním nikdy nepromluvil. Citát

„Moc nemluvte. Soustřeďte se na svůj cíl a dosáhněte ho.“ Niki Lauda v družném rozhovoru s pilotem stáje McLaren Nico Rosbergem. • Foto ČTK/AP

3. Další a další půjčky Sázka na jednu kartu. Po úvěru z jiné banky v roce 1971, za níž ručil svou životní pojistkou, prorazil v F2 (v týmu March) a rok poté už byl v F1. Zde ale jeho tým neměl spolehlivý vůz, a výsledky tak nepřicházely, zatímco on musel dál splácet dluhy. Rozhodl se proto jít vabank. Zažádal o další půjčku, aby přešel do lepšího týmu. Dostal ji a v roce 1973 přešel do BRM. A za rok už po něm sáhlo Ferrari. Citát

„Vzdát se, to je něco, co Lauda neudělá.“ Ve věku 70 let v pondělí zemřel trojnásobný mistr světa formule 1 Niki Lauda. • Foto ČTK/AP

4. Od tápání k titulu Slavná scénka z filmu Rivalové, když Niki Lauda vyleze ze stroje po testech se slovy: „Je to střep,“ a všichni oněmí: „Vždyť je to Ferrari,“ opáčí mu. „To je jedno, je pomalé.“ Italská stáj skutečně tehdy procházela renesancí, po zakladateli Enzu Ferrarim přišel Luca de Montezemolo a Lauda dokázal slavnou značku i díky svým technickým znalostem vzkřísit. Při prvním závodě v Argentině dojel druhý, brzy na to dosáhl i první výhry. Rok nato (1975) urval i svůj první mistrovský titul. Citát

„Abych byl upřímný, o výhrách je nudné mluvit.“ Niki Lauda a Michael Schumacher během společného působení u Ferrari. • Foto ČTK/AP

5. Rivalita s Huntem. Opravdu? Na základě tehdejšího boje mezi ním, totálním perfekcionalistou a vyhlášeným britským bohémem Jamesem Huntem se v roce 2013 natočil film Rivalové, v níž si ti dva dlouho nedarují nic zadarmo. Pravda však nebyla tak vyhrocená. Pravda, pro svůj předkus se Laudovi říkalo Krysa, a na trati jejich souboje vešly do dějin, v soukromí však udržovali Hunt s Laudou přátelské vztahy, které byly narušeny jen jednou, a to médii v polovině roku 1976. Citát

„Pocit štěstí je nepřítelem. Oslabuje vás. Najednou máte co ztratit.“ Niki Lauda a jeho velký rival James Hunt na dobové fotografii. • Foto ČTK/AP

6. Osudná nehoda v Německu Den 1. srpna 1976 byl však v jeho životě osudový. Sahal po obhajobě, v čele MS byl jistě první. Ale GP Německa v Nürburgringu (zvaným Zelené peklo) vše změnila. Už před startem chtěl Lauda závod bojkotovat, neboť byl nejen nejdelší ale také nejnebezpečnější. V hlasování jezdců však byl Rakušan poražen, a tak se jelo. A hned ve druhém kole jeho Ferrari 312T vylétlo poblíž zatáčky Berkwerk mimo trať, vrátilo se na ní a ihned vzplálo. Jeho stroj ještě trefil vůz Bretta Lungera. Citát:

„Závod není vyhraný, dokud neskončí.“ Rok 1976, Nürburgring: Arturo Merzario, Brett Lunger, Guy Edwards a Harald Ertl bojují u hořícího »korábu« o život legendárního Nikiho Laudy. • Foto Instagram

7. 900 stupňů v kokpitu V chvíli zůstal Lauda zaklesnut v kokpitu hořícího vozu, při vědomí a bez přilby, která mu po nárazu s Lungerem sklouzla z hlavy. Teplota v havarovaném voze dosahovala až 900°C! Z totálního pekla pak Laudovi pomohli až další závodníci jako Harald Ertl, Brett Lunger, Guy Edwards a Arturo Merzario. Hrdinové, kteří jinému hrdinovi zachránili život. Citát

„Hodně lidí kritizuje formuli 1 za zbytečné riziko. Ale jaký by to byl život, kdybychom dělali jen to, co je nutné?“ Kromě tří titulů mistra světa Niki Laudu proslavila také vážná nehoda v závodě na Nürburgringu v roce 1976, při níž málem uhořel. • Foto ČTK/AP

8. Boj o život a comeback Po převozu do nemocnice v Mannheimu byl však stejně jeho stav stále kritický. Byl v bezvědomí, měl poškozené plíce, hlavu a i další části těla měl těžce popálené. Podařilo se ho zachránit, a byť plastika obličeje mu zůstala až do konce života, za dalších 42 dní už byl zpět ve voze. Málokdo chápal, každý smekl. V GP Itálie jel dokonce s obvázanou hlavou a skončil čtvrtý. Citát:

„Probral jsem se na posteli a neměl sílu se pohnout. O něco později se někdo dotkl mých ramen. Byl to kněz a dával mi poslední pomazání na levé rameno, jedinou část těla, která nebyla popálená. Myslel si, že už jsem mrtvý.“ Kromě tří titulů mistra světa Niki Laudu proslavila také vážná nehoda v závodě na Nürburgringu v roce 1976, při níž málem uhořel. • Foto ČTK/AP

9. Ztráta titulu i zisk dalších dvou Hnán vidinou titulu v roce 1976 vedl ještě do posledního závodu GP Japonska před Huntem o tři body. Jenže v deštivém počasí byla trať plná vody a Lauda zajel po pár kolech do boxů a vzdal. Nebyl jediný. Zato Hunt v bláznivých podmínkách zariskoval a pokračoval, načež dojel třetí a rakouského šampiona sesadil z trůnu. „Byla to šílenost,“ přiznal pak Lauda. Zatímco Hunt si tímhle titulem dokázal, co chtěl a tři roky na to skončil, Lauda nepolevil a v roce 1977 si vzal korunu zpět. A po návratu v roce 1984 vyhrál titul znovu, v nejtěsnější bitvě historie – s Alainem Prostem o pouhý půlbod. Citát:

„Na světě jsou důležitější věci, než je titul mistra světa, jako třeba zůstat na živu.“ Majitel tří titulů mistra světa Niki Laudu • Foto ČTK/AP

10. Byznys s letadly Po odchodu z F1 v roce 1985 propadl létání. Stal se pilotem i majitelem letecké společnosti Lauda Air, kterou později prodal Austrian Airlines. V roce 2003 založil další společnost Niki, jež vlastnila i Airbus A330. V roce 2017, když už nespadala pod Laudu ale Air Berlin, zkrachovala, načež se on rozhodl odkoupit aerolinky zpět. Občas se do kokpitu letadla posadil i on sám osobně. Citát:

„Pilotovat letadlo je normální práce. Závodění je víc.“ Kromě závodění se Niki Lauda věnoval i letecké dopravě jako majitel společností Lauda Air, Niki či Laudamotion, jejichž letadla občas sám pilotoval. • Foto ČTK/AP

11. Přivedl Hamiltona do Mercedesu V manažerské pozici se vrátil do F1 v roce 1993 do Ferrari nebo 2001 v Jaguaru. Až teprve ve své pozici nevýkonného šéfa v Mercedesu uspěl, neboť to byl právě on, který přemluvil Lewise Hamiltona, aby přešel do jejich týmu z McLarenu. „Když to uděláš, staneš se legendou. Jako Schumacher,“ lanařil ho na pověst sedminásobného mistra světa. Jak prorocké. Hamilton už v Mercedesu urval čtyři tituly a letos už útočí na svůj šestý v kariéře. Za jeho působení získaly Stříbrné šípy pět titulů mistra světa a čtyři Poháry konstruktérů. Citát:

„Vždycky jdu extrémní cestou.“ Niki Lauda přesvědčil Lewise Hamiltona, aby přešel do McLarenu • Foto Reuters