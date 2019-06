Koulař Staněk dře do úmoru: Je to jako trápení štěňat, ale nutné

Ospalou náladu v posilovně na atletickém stadionu Dukly osvěžuje muzika z rádia. Zvenku dovnitř dotírá tropické odpoledne a zve někam k vodě nebo aspoň na zahrádku. Tomáš Staněk si právě na bench pressu rutinně pohraje s činkou s různobarevnými kotouči. Má na prsou 210 kilogramů.

„Tyhle rozcvičovací váhy…“ odfkrne si.

Je sice pátek, ale vyhlídku na volný víkend si musí Staněk ještě pořádně odpracovat. Jednu tréninkovou fázi už má za sebou a teď se potýká s těžkými činkami. Na benchi se snaží co nejvíc přiblížit svému osobnímu rekordu. Otřesete se, jen co si to představíte. 250 kilogramů…

„Musí to být,“ vysvětluje nekompromisně Jan Tylče, Staňkův trenér. „Když se postaví mezi ostatní, pořád tam je za chudáčka. Takový Brazilec Romani dá na benchi tři sta. Hází jenom tím, že je na vršku neskutečně silný.“

Pro Staňka je tentokrát maximem kousek pod osobním rekordem. Než si lehne pod činku s 245 kilogramy, chodí po prázdné posilovně jako tygr v kleci. „Jdu se trochu nadejchnout,“ hlásí a na pár desítek vteřin zmizí za dveřmi na čerstvém vzduchu.

A už je pod činkou.

„Tak pojď!“ motivuje ho kouč. Těžká činka pruží na hrudníku, ale jde zdárně nahoru.

Uf… Trénink ale teprve pořádně začal.

„Teď začne trápení štěňat…“ oddychne si Staněk s úsměvem.

Co člověk cítí, když se popere s takovou váhou?

„Úlevu, že jsem to zvedl, že tam nějaká síla je,“ líčí Staněk. „Zrovna dneska, když je úplně prázdná posilovna, tam moc adrenalinu není. Spíš jsem byl překvapený, že jsem to zvednul. Aspoň to značí, že je síla dobrá. Je to jenom pět kilo pod osobák, jsem spokojený.“

250 kilo na bench, při dřepu s činkou ještě o deset kilo víc. Přemístění s činkou, 170 kilo. Trh, 140 kilo. Anebo výrazy s váhou i kolem 190 kilogramů, po nichž činka dopadá zpátky na záda. Na Julisce totiž scházejí tzv. výrazové bedny, které borcům umožňují těžkou činku bezpečně odhodit.

„Dostat takovou váhu na záda, to je, jak když to dostane kapr,“ baví Staněk mrazivým přirovnáním. Bezpečnost je ale při tréninku to hlavní. Začíná se zahřátím svalů, půlhodinovým strečinkem. Postupuje se od menších vah.

„Pořád Tomáše jistím. Sám se malinko snažím udržovat, abych mu u těch vah byl platný. Kdyby se něco stalo, musím ho nějakým způsobem zachránit,“ vysvětluje Tylče. „Prostor kolem činek je potřeba, nesmí tu být binec. Když se na Julisce sejde víc atletů, snažím se, abych je odlákal pryč, aby někdo nepřišel k úrazu.“

Síla ve vršku těla, v ramenou a v prsou se koulaři samozřejmě hodí. Pro borce typu Romaniho nebo někdejšího mistra světa Američana Christiana Cantwella jsou hlavní zbraní.

„Není špatné mít hodně na bench, protože když se vám to nevede, můžete to tam narvat trochu prasečí silou, ale hlavní jsou určitě trup a nohy,“ vysvětluje Staněk.

Zatímco nejtěžší borci mají i přes jeden a půl metráku, on sám váží o třicet kilogramů méně. Sama hrubá síla mu nestačí. „Koulař potřebuje sílu, ale i výbušnost, koordinaci pohybu,“ vysvětluje Tylče. „Hlavní jsou nohy, trup, paže a ramena. To potřebuje nejvíc, co se týče síly. Aby se rozvíjel dynamicky, je potřeba všechno, od lýtek, kde je nutná akcelerace. Proto běháme, skáčeme. U rotačního pohybu jde o koordinaci celého těla. Od nohou, přes trup, k pažím. Důležité jsou všechny části těla.“

Staněk je králem české historie. V roce 2017 po necelých třiceti letech překonal národní rekord Remigia Machury a stal se prvním Čechem, který 7,26 kilogramu těžkou koulí vrhl přes 22 metrů. Má už dvě medaile z halového ME a další z halového světového šampionátu. Jenže závodí v době, kdy mužská koule zažívá nové vzepětí.

„Teď se háže nesmyslně daleko. Na Diamantovce vzrostl průměr o metr. Proto to občas musím přepísknout,“ říká Staněk.

Je to boj na tenké hraně. Kolena, třísla, záda, stehenní svaly… Před třemi lety pokazilo Staňkovi olympijskou sezonu hodně drsné zranění, když si urval sval v noze i s kouskem kosti. Letos je zdravý, a tak do tréninku šlápnul s nebývalou silou.

Přímá úměra ale nefunguje. Zdravý silák v sezoně zatím příliš nezáří. Ze čtyř závodů jen jednou překonal hranici 21 metrů.

„Tomáš si rád přidává, musím ho krotit. Rád trénuje, což je někdy chyba,“ vysvětluje Tylče. „Teď se z toho právě malinko hrabeme. Trénovali jsme víc, než jsme měli, trošku přes čáru. Tomáš se vrátil unavený ze soustředění na Kanárských ostrovech, druhý den ráno odlítal do Dauhá. Vyšťavil se tam, vrátil se zpátky a celé to na něj padlo. Trénovali jsme s vidinou toho, že další závody jsou za měsíc. A trošku jsme to neustáli. Cítí se unavenější. Musí víc odpočívat.“

Ještě před tím, než začal tělo motivovat k zítřejšímu závodu na ostravské Zlaté tretře, si tak Staněk zabalil na víkendový výlet na Šumavu za babičkou.

„Měl jsem narozeniny, ptala se, co chci upéct. Ale na sladké nejsem. Většinou mě potěší svíčkovou, nějakým masem,“ smál se.