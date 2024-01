Novoroční sliby. Radši změna, než dieta. A začít pozvolna... Co si přeje Tomáš?

Anna Satoranská dvanáct let hrála basketbal • Pavel Mazáč

Jak rodina Tomáše Satoranského slaví Vánoce a další svátky a co u nich nesmí chybět na stole? Vypráví jeho žena Anna... • Koláž iSport.cz

O novoročních předsevzetích si myslím to samé jako o dietách. Nevěřím na ně. Všichni lidé, které znám a kteří vyzkoušeli nějakou dietu, vždy skončili tam, kde začali, anebo ještě hůř. Ale pozor, nemluvím o změně životního stylu, to jsou pro mne dvě odlišné věci. Tak tedy, dietu beru jako krátkodobou změnu, která má vyřešit dlouhodobý problém, a to prostě nefunguje.