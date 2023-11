Frťala jako trenér sezony? Teplice jedou nad plán. S defekty i mladíky

BLOG BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Polovina základní části FORTUNA:LIGY vyzývá k bilancování. A když se hodnotí nejlepší trenér, mělo by jít zřejmě o někoho, kdo se svým týmem bojuje o nejvyšší příčky a baví u toho diváky hrou, že? Zajímavé jméno do debaty ale možná najdeme až na devátém místě tabulky. Zkušený Zdenko Frťala totiž dělá s Teplicemi těžce nedoceněnou práci.

Adept na dosavadního trenéra sezony? Možná se to zdá jako hodně košatá volba. Zdenko Frťala rozhodně nehraje s Teplicemi fotbal, ze kterého by divákům spadla čelist na zem. Účelný, defenzivně orientovaný, často se na to nekouká hezky. Jak by se mohl měřit s trenéry jako Jindřich Trpišovský, Brian Priske nebo Miroslav Koubek?

Vliv trenéra by se měl ale posuzovat podle toho, jak pracuje s tím, co má k dispozici. A když se podíváte na kádr Teplic, nemají na devátém místě tabulky co dělat. Nemají právo být před Libercem, Jabloncem, Pardubicemi či Hradcem a držet devítibodový náskok na poslední místo.

Podle tabulky „očekávaných bodů“, která porovnává rozdíl očekávaných gólů vstřelených (xG) a inkasovaných (xGA), by měly být Teplice dokonce předposlední s náskokem tří bodů na Zlín. Jedou zkrátka nad plán.

Kromě samotné kvality kádru je třeba zmínit neustálá zranění, se kterými se Severočeši potýkají. Do toho přičtěte stopky za červené karty, kterých sbírají nejvíce v lize. Za některé si můžou sami, za některé mohli spíše rozhodčí. Frťala zkrátka dostal na začátek automobilového závodu oprýskanou Fabii, která navíc týden co týden sbírá jeden defekt za druhým. A přesto tempo ostatních nablýskanějších vozů stíhá.

Byly zápasy, kdy Skláři ani nenaplnili lavičku. Že nepředvádí oku diváka lahodící akce, je tak naprosto pochopitelné - vždyť hned tři nejlepší útočníci týmu (Fila, Jasir a Gneng) odehráli za poslední dva měsíce pouhých 400 minut. Dohromady. Útok tak musí táhnout devatenáctiletý Tadeáš Vachoušek.

Práce s mladými hráči – to je další věc, za kterou si Frťala zaslouží uznání. S věkovým průměrem 25,3 jde o pátý nejmladší kádr v lize. Štěpán Chaloupek nevynechal ani minutu, oporou, která by mohla zajímat větší kluby, je i dvaadvacetiletý Jan Knapík. Stejně starý Matěj Radosta je schopný zaskočit na obou problematických postech krajních beků, ačkoliv levou stranu si v posledních zápasech přivlastnil reprezentant U20 Michal Beránek.

Je až příliš snadné se podívat na Teplice jako na betonářský tým, který ligu nijak neoživuje. Bližší pohled ukazuje takticky skvěle nadrilovaný mančaft, jehož výsledky jsou v kontextu ligy skoro až zázračné. A který pro budoucnost soutěže připravuje velice zajímavá jména. A za to si Frťala v probíhající sezoně zasluhuje absolutorium.