Systém nefunguje a není kam se obrátit. Slavii chybí gamechanger

Když porovnáme současné slávistické jaro a to minulé, „sešívaní“ zažívají lepší sezonu. Přeci jen mají o devět bodů více než před rokem. Přesto je více než pravděpodobné, že do této nadstavby půjdou s větší bodovou ztrátou. To je zvláštní, když Sparta rozhodně nehraje jak z partesu. Přesto vyhrává. Proč Slavia ne?