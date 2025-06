„Perfektní“ Sadílek jako symbol slávistické síly i nové etapy. Ale co s přetlakem?

KOMENTÁŘ BARTOLOMĚJE ČERNÍKA | Je to přestupová bomba, ačkoliv se to na první pohled zdát nemusí. Do Slavie nepřišel Brazilec, hvězda Plzně či Sparty, nebo hráč, který by v zahraničí sbíral góly a asistence jako na běžícím pásu. Přišel Michal Sadílek. V tuzemsku možná stále nedoceněná TOP kvalita. Slavii se podařilo trefit na první pohled takřka perfektní přestup. A nejen to, příchod českého reprezentanta je deklarací současné ohromné síly klubu.