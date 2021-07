Bravo, Sparto! Ale nervák pro Vrbu a spol. byl zbytečný

Tohle byla další strhující show, jakou Pavel Vrba pravidelně předváděl ve zlatých časech plzeňského fotbalu. Tentokrát však nedostal do varu Štruncové sady, nýbrž pražskou Letnou. Ta byla v rauši. Sparťané smazali manko z Vídně a počítají: třetí předkolo Ligy mistrů, účast minimálně ve skupině Evropské ligy a do kasy jistých 93 milionů. To je slušná středa. Ovšem tak snové to proti Rapidu zase nebylo.