Vrba v Plzni i nadále točí desítku. Ale ta stále nemá říz a šmak | iSport.cz

Jenže z přípravy na nový ročník jasně vyplývá, že Pavel Vrba hledá dál. V zápase s Karabachem Agdam dokonce upravil svůj oblíbený systém 4-2-3-1 tak, že z něj desítka de facto vypadla, ale ani to nezabralo.

Lukáš Kalvach, Patrik Hrošovský a Tomáš Hořava v novém formátu víceméně tápali. Dopředu nic nevytvořili a dozadu nestíhali, viz první gól Karabachu, za který Vrba Hořavu ostře vyplísnil. Navíc Michael Krmenčík byl bez podpory na hrotu úplně bezprizorní.

„Zkoušeli jsme trošku jiné rozestavení ve středu hřiště, bohužel se nám to nevydařilo. Soupeř byl agresivnější, důraznější, nám dlouho trvala rozehrávka, hráli jsme na zbytečně moc doteků. Po přestávce jsme se vrátili k rozestavení 4-2-3-1 a svým způsobem se trošku ta hra změnila. Druhou půli jsme se vrátili k tomu, co nám sedělo a bylo to znát,“ uznal Vrbův asistent Zdeněk Bečka.

Třeba bude řešením tohoto problému Christián Herc, který z tohoto důvodu do Plzně přišel. Uvidí se zřejmě už v páteční generálce proti Ufě.