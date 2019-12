Mátožná Plzeň dala sbohem. Myšlenkám na titul a zřejmě i úspěšnému Vrbovi | iSport.cz

Petr Reinberk poslal Slovácko do vedení už v 6. minutě • ČTK

Dlouho se zdálo, že si Plzeň odveze z Uherského Hradiště bod, který by si v tomto případě zasloužil obligátní přízvisko dobrý. Vždyť vyrovnávací gól dala téměř z ničeho, Michael Krmenčík v nenápadné akci potvrdil svou extratřídu. A dál hosté nenabídli už téměř nic.

Předvedli svou klasickou pomalou a komplikovanou rozehrávku, při které jim hráči Slovácka pravidelně kradli míče a vyjížděli do jedovatých brejků. Kdyby byli zejména Tomáš Zajíc, ale i Lukáš Sadílek a další v koncovce klidnější, preciznější a důraznější, šlo by Slovácko do vedení mnohem dřív než v 82. minutě.

Jenže fotbal tentokrát měl logiku a byl spravedlivý, takže sérii promarněných šancí Slovácka uťal svým premiérovým ligovým gólem Patrik Hellebrand, který zařídil za dohledu liknavě bránícího Tomáše Hořavy domácím zasloužené vítězství.

Čtvrtá porážka Viktorie v sezoně znamená, že po 19. kole ztrácí na vedoucí Slavii už propastných čtrnáct bodů, což značí předčasné sbohem mistrovským ambicím.

A s velkou pravděpodobností předznamenává rovněž zimní konec úspěšného trenéra Pavla Vrby. Takhle to už zkrátka dál nejde.

