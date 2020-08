Hrát na maximum? Pro některé týmy v NHL hotový nerozum. Ale má to háček | iSport.cz

Finský útočník Artturi Lehkonen z Montrealu oslavuje gól proti Pittsburghu, kterým poslal Canadiens do dalšího kola play off NHL • profimedia.cz

Vymáčknout se ze všeho bylo v utkáních tzv. Round Robin letošního play off NHL těžké. Hlava vám to nedovolí. Tím spíše, když víte, že výsledek zápasu toho opravdu moc neovlivňuje. Veškeré duely nejlepších osmi celků po základní části jsou a budou tímto faktem zanesené. Prohrajeme? No a, vždyť případný soupeř na tom bude v případě naší výhry beztak podobně, jako kdybychom prohráli.

Zároveň se dá předpokládat, že i trenéři nejlepších týmů nebudou hnát své svěřence do absolutního maxima. Není pro to důvod. Po pouhé několikatýdenní přípravě by to byl nerozum. Ztráta klíčových mužů ze zápasů, kde o nic moc nejde, to je jako postřelení se do vlastní nohy před maratonem. Jenže pokud se všechny tyto drobnosti naskládají na sebe, bude potom velice těžké přepnout z módu „o nic nejde“ do myšlení zabijáků z play off.

Pokud například Dallas odehraje čtyři duely (včetně oficiálního přípravného zápasu), kde se ani jednou týmové otáčky nepřiblíží maximu, bude pak zatraceně těžké konkurovat třeba Calgary, které za sebou bude mít ohromně těžkou sérii proti Winnipegu, ta utkání se hrála absolutně na doraz. Ne, z tohohle žádná velká výhoda pro dominanty ze základní části nekouká.

Přiznávám, že vytvořit systém, kde by liga vytvořila co možná největší počet utkání, aby co nejvíce vyrovnala finanční ztráty a zároveň zachovala rovné startovní podmínky, bylo strašně složité. Všechna čest tomu, jak se k tomu v zámoří postavili. A jakou show jsou schopni vytvořit i ve velmi omezených podmínkách.

Přesto se nelze ubránit pocitu, že trochu bity jsou díky systému právě týmy, kterým se měl udělat servis v první řadě, vzhledem k jejich výkonům v základní části.

Nakonec to nemusí hrát nejmenší roli a favorité z každé konference úvodní zápasy prvních kol bez problémů zvládnou. Pokud však ne, může zůstat pachuť z toho, že týmy, které by za normálních okolností v play off vůbec nebyly, šly vlastně do vyřazovací fáze rozjeté a připravené daleko lépe. Tohle by mimochodem mohlo sedět překvapivým výsledkům. V nedávné minulosti se nikdy nestalo, aby okno pro případného vítěze bylo otevřeno pro tolik organizací naráz. Je to bezprecedentní, stejně jako podmínky, které ligu nyní obklopují.