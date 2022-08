Závan zelenobílého času. Proč bude pro Bohemians těžké udržet energii...

Po sedmi kolech měla Bohemka 16 bodů, a zatímco nyní se čeká na to, kdy současný lídr odpadne a start se bere za shodu okolností, losu, skvělé připravenosti, ale také výborného načasování formy, tehdy se začalo nahlas mluvit o tom, že tým náročného kouče Petržely bude útočit na poháry.

Po čtrnáctém kole se stále Bohemka pyšnila jedinou porážkou a čerstvým skalpem Sparty a na památný gól Meleckého Čechovi se zapomenout snad ani nedá. Chodíval jsem tehdy na všechny pražské týmy, ale už nikdy nebyla z Bohemky cítit taková kvalita a energie jako na podzim roku 2001.

Co naplat, že to tehdy klaplo jen na čtvrté místo. Spousta hráčů tehdy ke štěstí přišla. Čontofalský, Horák, Hartig, Šírl, ale třeba i Martin Kolář, který v posledním kole vsítil proti mistrovskému Liberci a tenhle čin viděl kdosi z Anderlechtu a už to bylo.

Těžko srovnávat tehdejší tým se současným, byli to vlčáci, tým, který vás otrávil, uběhal, a nakonec většinou dostal. Strašně mě bavilo dívat se z první řady na tu jízdu, i když se ze mě kovaný Bohemák nikdy nestal, což je vzhledem k mé profesi hodně dobře.

Možná, že byl mančaft tehdy nabušenější a vydržel celých 90 minut, protože pokud by to zvládl tým verze 2022, měl by nyní dokonce devět bodů. Jeden rozdíl je ale markantní a napoví, proč bude těžké udržet energii. Zatímco v posledním kole v roce 2002 byl věkový průměr hráčů 25,5 roku, sestava z minulého duelu měla na hlavu o pět let více.

Je jasné, že kouč Veselý musí spoléhat na zkušenost. Leckdo Bohemku pasoval na padáka, a čím větší polštář si nyní nahrabe, tím lépe. Nevěřím, že by se tým mohl držet elity jako před 21 lety. Na to zkrátka reálně nemá, a jakmile přijdou zranění, karty, kvalita sestavy půjde dolů.

Ale pokud bude tenhle celek třeba osmý a bude občas předvádět to, co v prvním poločase s Baníkem či se o to snažit, bude nálada na stadionu připomínat tu z roku 2001. Na náměstíčku poteče pivo proudem, klobásy zavoní a nás všechny zase bude bavit nasazení tak trochu kultovního klubu.