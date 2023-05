Slavia byla často kritizována za rotaci, nyní je to její hlavní výhoda

Letos bude nadstavba ještě více v rajcu. Jednak dole se bude hrát o každý bod a každý zápas bude mít velkou váhu. A nahoře? Tam to bude mezi Spartou a Slavií na dálku i ve vzájemném duelu na ostří nože. Ono to tak bylo i minulé nadstavby a každá nabídla ten titulový zápas, který mohl převrátit běh dějin na tu či onu stranu. Jen nyní je to pnutí výrazně větší, protože jde o velká pražská „S“. Škoda, že Viktorii došel dech, mohlo by to ve třech být ještě vyhrocenější.

Když člověk viděl středeční derby, asi ho musela napadnout jedna věc. Jak je možné, že Slavia v lize ztrácí na rivala a jde do finále se ztrátou. Také proto má nadstavba své kouzlo, rozhodne se v přímých zápasech s elitními kluby ročníku. A když někdo namítne, že o titulu rozhodne jeden či dva zápasy? Všichni měli 30 klání na to vytvořit si dostatečnou základnu pro to, aby tomu tak nebylo a dnes třeba i hýčkat osmibodový náskok.

Pravda je ta, že favorita nemáme. Ve vzájemných zápasech je to jasné. Slavia v sezoně jasně dominovala. Nejprve rivala potupila, pak byla v okleštěné sestavě blíže výhře a pohárové finále proměnila ve svou show připravenosti a kompaktnosti. Už tenhle víkend hodně napoví před dalším derby. Slavia těží ze svého kádru a jeho šířky. V sezoně byla kritizována za přílišnou rotaci. Nyní se jí to ale vrací, kdežto reakce Sparty na vývoj a zranění není a snad ani nelze, aby byla v podobné kvalitě. Oba týmy mají šrámy, ale rozdíl byl ve středu hmatatelný. Slavii také zahrály skvěle opory, nade všemi čněl Ogbu, který vymazal Kuchtu. Sparta má nyní náskok, je pod tlakem. Řeči, že nemusí, jsou liché. Fanoušek už po devíti letech titul chce a očekává ho.

Jenže více věcí k zamyšlení je právě ve Spartě. Když to přeženu. Slavii postačí to, co předvedla ve středu a titul získá. Sparta nutně potřebuje dirigenta Sorensena zpět, musí zlepšit rozehrávku, ty od Vitíka a Krejčího byly nedostatečné a následné nákopy zblajznul Ogbu. V záloze je nutné zlepšit a využívat kraje. Karabec má možná největší lauf sezony, jenže zase je zraněný Čvančara a Haraslín zažívá odpad fyzických sil po náročném programu. Chce, jenže nohy nejdou, lehkost je pryč a body nedodává. Vzhledem k náskoku a také tomu, že v případě rovnosti bodového zisku, bude Sparta mistrem, je pod tlakem i Slavia. Nesmí dovolit zvýšení odstupu na čtyři body, pak už lze být v koncích. Navzdory tomu ale vidím šance 60 na 40 pro Slavii.