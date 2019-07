Berdychovo odcházení: US Open a konec? Vypadá to velmi reálně. Bohužel | iSport.cz

Zdá se, že hodiny vyměřující jeho kariéru, tikají stále hlasitěji. Známý italský novinář Ubaldo Scanagatta mu už dokonce přišel poděkovat za to, co pro tenis udělal. Berdych prohlásil, že úvodní kolo letošního Wimbledonu bylo prvním zápasem, kdy měl pocit, že je pouze vydaný napospas soupeři. Nemá natrénováno, chybí mu zápasy, bolest vycházející z pravé kyčle mu zase na čtvrt roku vystavila stopku. A říká, že jeho stav se již nikdy nezlepší.

Berdych není chlap, který by dělal unáhlená rozhodnutí. Jenže jak dlouho ho tohle deprimující protloukání se tenisovým životem může ještě naplňovat? Sám prý neví a za domácí úkol si dal vše dobře promyslet.

Léta byl zvyklý na nejvyšší úroveň. Vlastní dvě zmenšeniny salátové mísy za Davis Cup, vyhrál 13 turnajů ATP, v nejlepší éře tenisu vyšplhal na 4. místo žebříčku. Patří do prestižního klubu „600“, 639 vyhraných zápasů kariéry ho staví na 21. místo historie před Andyho Roddicka, Lleytona Hewitta či Thomase Mustera.

Se 146 výhrami na grandslamech náleží dokonce na 13. místo profesionálních dějin před Björna Borga či Matse Wilandera. Pouze Ivan Lendl prošel z českých rodáků do více grandslamových semifinále, než je Berdychových sedm. V top 10 žebříčku strávil 369 týdnů, tedy víc než sedm let. Tak by šlo pokračovat dál a dál.

Odehrál spoustu sezon, konzistentních a zdravých. Nemusí nikomu nic dokazovat, nemá zapotřebí se trápit. Chráněný žebříček má na devět měsíců od prvního zápasu po lednovém návratu. Do hlavní soutěže US Open by se měl ještě dostat. Jenže co pak s žebříčkem, který mu nyní ukazuje číslo 110? Trápení se v kvalifikacích či na malých turnajích? Kdepak. Nedivil bych se, kdyby v New Yorku řekl: SBOHEM.

Ve Flushing Meadows odehrál v roce 2003 svůj první grandslam, po šestnácti letech tam také může kariéru uzavřít. Tahle varianta vypadá bohužel velmi reálně.