Juniorky-milionářky jsou omyl, špička žen je polorozpadlá. Nadal je zvíře | iSport.cz

Je to důkaz jeho mimořádnosti. On se tam na centrkurtu cítí jak doma v obýváku. Jak tam vleze, je dvojnásobný. Thiema mi bylo trochu líto, doplatil na počasí, poslední čtyři dny turnaje hrál nonstop. A po druhém setu finále, který získal a povyskočil si úlevou, mi přišlo, že to na něj padlo. Nadal byl dlouho v šatně, a když se vrátil, už nemohl Thiem udělat bod. Totálně se vezl.

Dělali jsme si doma legraci, že Nadal šel po ceremoniálu ještě trénovat. On je vážně šílenec. Má ohromnou ctižádost, pro tenis žije. Já se úplně divím, že se bude ženit. Mně přijde, že tenis spí a jí, hraje ho dvacet čtyři hodin denně. Vážně ho obdivuji, mám radši dříče, jako byli Kodeš, Borg, Muster a teď on. I když Nadal je ještě jinde, to je kategorie zvíře.

Muži mají velkou trojku, ženská špička je polorozpadlá

Líbí se mi na něm, že není stereotypní, neustále na své hře pracuje. Borgův tenis, to byla nuda, jedna šablona a podle té běhal na kurtu a vracel. U Nadala se pořád něco děje, něco