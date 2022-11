Duo K&S? Jejich síla je v rozdílných povahách, velkou zbraní bekhend

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková prošly do semifinále Turnaje mistryň bez ztráty setu • Profimedia.cz

KOMENTÁŘ JANA KUKALA | Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou měly úžasnou sezonu. Nejcennější jsou grandslamové tituly, které letos získaly tři. Kromě Paříže, kde byla Krejčíková po zranění lokte, vyhrály všechno – Australian Open, Wimbledon i US Open. A získat grandslamový titul je daleko cennější než vyhrát Turnaj mistryň.

Jejich výhodou je, že spolu hrají od dětství. Rozumějí si, vydrželo to a jsou skvěle sehrané, což v ženském tenise není tak jednoduché. Výborně k sobě pasují povahově. Krejčíková je mimořádně klidná a spolehlivá hráčka, Siniaková je naopak hodně výbušná a emotivní. V tom se doplňují.

Zajímavé je to v tom, že jsou neortodoxní tenisový pár. Nehrají podle základního deblového pravidla, že mají být hráčky v jedné linii. Nejsilnější jsou, když Krejčíková kryje základní čáru a Siniaková řádí na síti. To je jejich velká zbraň. Mají navíc neomylné bekhendy a šikovně se staví tak, že hrají vlastně pořád bekhend. Že je světový debl postavený na neomylném bekhendu, je unikum.

Není to tak dávno, co jsme měli v Turnaji mistryň i singlové hráčky. Letos to byla ale opravdu smolná sezona. Plíšková se zranila v posilovně, Vondroušová měla problém se zápěstím, Krejčíková zraněný loket… Snad si teď spraví chuť na Billie Jean King Cupu.

Autor je tenisový expert, bývalý hráč a trenér

